Patrizia Nannini, nuova presidente associazione Corsa all’Anello di Narni

Per la prima volta nella storia, una donna alla guida della suggestiva rievocazione storica, tra le più importanti del Centro Italia

È Patrizia Nannini la nuova presidente dell’associazione Corsa all’Anello di Narni. Per la prima volta nella storia il ruolo viene ricoperto da una donna. L’elezione domenica 11 gennaio nella sala Bravi del Beata Lucia. La Nannini subentra al presidente uscente Federico Montesi, alla guida dell’associazione per due mandati consecutivi.

Molto emozionata la nuova presidente ha preso la parola per esprimere, prima di tutto, gratitudine per «la squadra uscente che ha lasciato una situazione splendida e, soprattutto, a tutte le persone che mi hanno dimostrato fiducia». Una fiducia che la Nannini non vuole deludere e che sarà uno stimolo in più nei prossimi anni di lavoro, tutti da condividere insieme allo staff che sceglierà per affiancarla.

Parte l’avventura ed è già tempo di organizzare il lavoro, che la presidente conosce già bene da vicino avendo fatto parte del direttivo per quattro anni prima del nuovo Statuto. Durante il prossimo Consiglio comunale, che si terrà a breve, emergeranno i nomi dei tre membri del direttivo che spettano di diritto al Comune «dopodiché andremo a ufficializzare tutta la squadra». Non dimentica i volontari la Nannini, tutti quei cittadini narnesi che si spendono durante tutto l’anno con impegno e passione per realizzare la Corsa all’Anello e che sono, per la presidente, il vero motore trainante della Festa.

Sito ufficiale www.corsallanello.it