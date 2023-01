Tour umbro per la candidata alla segretaria del Pd Elly Schlein

Sarà a Terni e Perugia sabato 21 gennaio

Tour umbro per Elly Schlein nella serata di sabato 21 gennaio.

Dopo aver preso parte all’Assemblea nazionale Costituente del Pd che si terrà domani a Roma, la candidata segretaria sarà in Umbria per parlare delle sue proposte “per il Paese e per il nuovo Pd”.

Lavoro, lotta alle disuguaglianze, giustizia ambientale e sociale sono i temi al centro della sua corsa congressuale.

Alle 19 Schlein sarà a un’iniziativa pubblica a Terni, presso la sala dell’Orologio del Caos, in via Franco Molè.

Alle 21.30 a Perugia incontrerà cittadini, sostenitrici e sostenitori al 100dieci Caffè, in via Alessandro Pascoli 23c.