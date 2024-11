Regionali, Schlein e Bonaccini in tour nella Fascia appenninica

Perugia, 9 novembre 2024 – La segretaria nazionale del Partito democratico Elly Schlein e il presidente del Pd, l’eurodeputato Stefano Bonaccini, domani saranno in Umbria. La mattinata di Schlein e Bonaccini partirà domattina alle 10 da piazza Martiri a Gualdo Tadino. Ci si sposterà alle 12 a Gubbio, in piazza Giordano Bruno. Si proseguirà a Fossato di Vico alle 15.30, presso il Teatro Comunale. La giornata si concluderà alle 17.30 a Città di Castello in piazza Garigliano.

“Il momento per l’Umbria è cruciale – spiegano dal Partito democratico – e la sfida di domenica 17 e lunedì 18 novembre sarà decisiva per costruire un’Umbria capace di misurarsi con le sfide del futuro, ma soprattutto in grado di non lasciare indietro nessuno. La presenza e la vicinanza di Schlein e Bonaccini, ma anche di tutti i leader nazionali che stanno portando il loro sostegno alla nostra campagna, rende l’idea di una comunità forte e coesa, pronta a dare le risposte che le umbre e gli umbri aspettano”.