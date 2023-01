Boccette A1: Trevi regina d’inverno

Secondo posto per i Grifoni Perugia e terzo per il Dream Team Perugia

Trevi con 45 punti chiude al primo posto l’undicesima giornata ed ultima del girone di andata del campionato di Biliardo di serie A1, specialità Boccette, disputata mercoledì sera in vari impianti della regione. Giro di boa di una stagione esaltante, ricca di colpi di scena e partite al cardiopalma. Trevi, come da pronostico, non ha deluso le aspettative. I quattro singoli eccellenti, di cui un master (Alessandro Nadery) e altri tre atleti (Stefano Palazzesi, Simone Proietti, Ivan Bianchi), che hanno militato in passato in questa categoria d’elite, ogni anno si battono i migliori sedici giocatori di tutta Italia. Inoltre Trevi ha due coppie da far invidia composte da Antonini – Baldini ed Alimenti – Buccolini. In seconda posizione, a sei lunghezze di distanza, ci sono i Grifoni Perugia (39), compagine vincitrice dello scorso campionato. Squadra giovane e affiatata, composta da amici di una vita, ed è sicuramente questa la loro forza principale. Terza piazza per il Dream Team Perugia (34) di Daniele Spitaleri, capitano che ha saputo mettere insieme un gruppo compatto e concreto. Da segnalare il grande campionato di Fabio Vernata che anche nell’ultima giornata ha dato dimostrazione dei suoi miglioramenti battendo Bianchi nello scontro contro Trevi. Quarto e quinto posto per il Birillo di Tevernelle e la neo promossa Valtopina, entrambe a quota 32 punti. Il Birillo è la vera sorpresa del campionato, dopo una pazza campagna acquisti, il team di Victor Calle si è rinforzato alla grande. Ma anche i giocatori di casa non sono da sottovalutare, l’esperienza insegna che non bisogna mai prendere sotto gamba Spito, Banella, Scalzeggi, Brozzetti o Baciarelli. Il Valtopina forte dei singolaristi, subisce un pochino con le coppie, ma anche qui c’è da dire: niente male per una neo promossa. Gli acquisti dell’architetto Leonardo Guidobaldi e di bomber Maurizio Fucchi hanno sicuramente aiutato il team dell’ex campione italiano di seconda categoria Vittorio Brandi. A 31, 30 e 28 punti seguono in ordine: Assisi, Bonini Infissi Pantalla e Piegaro boccette. Assisi dopo aver acquisito il cartellino dei quattro romani (Curella, E. Burchi, A. Burchi, e Gatti) sicuramente si aspettava qualche punto in più. Per non parlare di Pantalla, sulla carta uno squadrone a tutti gli effetti ma in pratica sembrerebbe ancora poco coeso. Nonostante gli ottimi risultati in gare nazionali e campionati fuori regione, i forti giocatori del Pantalla, in questa A1 sembrano avere un blocco. Piegaro avvalendosi di uno straripante Schiaroli e dell’esperienza di Sonno, pur schierando giocatori giovanissimi resta a galla, senza infamia e senza lode, fa il suo e lo fa più che bene. Il terzetto in lotta per non retrocedere è composto dal Perugino’s di Magione, la Piroga di Santa Maria degli Angeli e il Millefiori Città di Castello. La squadra di Magione ritrova il portabandiera Rosati, che con Cervino e Parretta può far male anche alle squadra più blasonate. La Piroga, gruppo storico che per scelta ha deciso di non tesserare giocatori fuori regione, può sicuramente fare di più. Sull’onda del miglioramento esponenziale di Andrea Donnini e la forza del gruppo, potrebbe e dovrebbe salvarsi senza problemi. Città di Castello ha pagato lo scotto dell’esordio in A1. Tolti il capitano Valerio Cardone e Mauro Locchi, nessun altro giocatore della squadra ha mai gareggiato nella massima serie, questo ha portato il Millefiori a faticare molto, forse troppo nella prima fase del campionato, ora, dopo il 3-3 in casa del Valtopina e gli ottimi risultati nel campionato di A2, la squadra sembra avere un’altra marcia.