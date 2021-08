Torna Calici di Stelle.L’appuntamento estivo del Movimento Turismo del Vino e delle Città del Vino animerà le cantine dell’Umbria con degustazioni sotto le stelle e tante altre iniziative



Torna l’appuntamento estivo per eccellenza con il vino e i prodotti tipici del territorio. Dal 6 al 10 agosto prossimo, 23 cantine MTV dell’Umbria apriranno per brindare ancora con Calici di Stelle e le tante iniziative organizzate per l’occasione. Anche le Città del vino di Montefalco e Monteleone di Orvieto e la Strada dei vini del Cantico partecipano a Calici di Stelle con innumerevoli iniziative in piazza per festeggiare la notte di San Lorenzo.

Visite in cantina e degustazioni di vino, in abbinamenti alle eccellenze dell’enogastronomia locale, saranno accompagnate dall’immancabile osservazione delle stelle in compagnia di esperti astrofili, musica e animazioni per grandi e piccoli. Tema dell’evento sarà #TraCieloeTerra, un invito a perdersi tra suoni, sapori e profumi dell’accogliente terra umbra con lo sguardo rivolto al cielo, laddove, romanticamente, brillano le stelle.

Si ricorda che dal 6 agosto sarà obbligatorio avere il Green Pass per accedere ai servizi di ristorazione, per il consumo al tavolo, al chiuso, per gli spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive, sagre, fiere, convegni e congressi. In alternativa sarà necessario presentare il certificato di un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti.

Le cantine aderenti all’iniziativa sono in tutta la regione. Ecco l’elenco (in aggiornamento):

Assisi e Spello

Saio Assisi

Via Campiglione, 94/A – Assisi

Tel. 335/8374784 – 338 2304328

www.saioassisi.it; info@saioassisi.it

Sabato 7 agosto e martedì 10 agosto, brindiamo con Calici di stelle nel corso di un romantico Picnic al tramonto nel Vigneto di Assisi.

Il programma prevede alle ore 18.00 il Benvenuto negli spazi esterni adiacenti alla sala degustazione SAIO Wine Shop e l’inizio della passeggiata libera in vigna, seguendo le bacheche informative alla scoperta del vino e della viticoltura e godendo di una vista unica su Assisi e la basilica di San Francesco da una prospettiva tutta nuova. Il percorso è adatto a qualsiasi età, anche i bimbi in passeggino sono i benvenuti! A seguire… Picnic in Vigna Deluxe, nel punto più panoramico della tenuta a pochi metri dalla Basilica di San Francesco, tra olivi, vigneti e querce secolari. L’organizzazione ottimale della cantina Saio prevede proprio tutto, compresi tavoli e panche per un maggiore comfort. Ma se non il fascino del picnic su prato è irresistibile, sarà sufficiente portare un telo proprio.

Speciale Bimbi: i bambini saranno i benvenuti per godersi una serata all’aria aperta e scoprire la natura con attività a loro dedicate da fare in compagnia di mamma e papà. Ampi spazi per giocare in libertà, Mini kit “Bimbi in Vigna” per disegnare e la possibilità di conoscere da vicino Bea e Tea, le caprette curiose della cantina Saio. (Possibilità di raggiungere la zona picnic anche con il passeggino seguendo il percorso in vigna oppure comodamente in auto).

La cena comprende: 1 bottiglia a scelta tra 4 etichette da godersi abbinata a pane tipico umbro, olio extravergine d’oliva saio, Lattina Prime Olive Lt 0,250, pecorino artigianale di media stagionatura accompagnato da confettura di uva, caciotta artigianale al tartufo nero, torta al testo artigianale, salumi tipici umbri artigianali, porchetta di Costano, dolce della tradizione umbra, acqua minerale.

Previsto anche un menù per celiaci e per vegetariani su richiesta.

Suggerito un abbigliamento sportivo. Il percorso è adatto a qualunque età.

Prezzo a coppia: € 58,00 – Bambini/Ragazzi > 6 anni € 15,00 – Bambini <6 anni gratis

Prenotazione obbligatoria: info@saioassisi.it (+39) 335 8374784 – (+39) 338 2304328

Le serate in vigna proseguiranno anche sabato 14 e sabato 21 agosto.

Sportoletti

Via Lombardia, 1 Spello

Tel. 0742/651461

www.sportoletti.com; info@sportoletti.com

La cantina Sportoletti resterà aperta per tutto il periodo di Calici di Stelle, dal 6 al 10 agosto per visite e degustazioni dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 19,00 su prenotazione.

Montefalco/ Bevagna

Agricola Mevante

Via Madonna della Neve, 1, 06031 Bevagna PG

Tel.:349 805 7501

www.agricolamevante.com – info@agricolamevante.com

Notte stellata con Mevante, l’8 agosto (data unica), Cena con degustazione vini Mevante e Teatro del Cosmo, in collaborazione con le guide di Umbria Skywatching. Il programma prevede alle ore 19.00 visita della cantina e aperitivo di benvenuto, a seguire -h. 20.00- cena a cura dello Chef Luca Presciutti de “Il Cantico” e alle 21.30 Teatro del Cosmo: in un’arena di pouf gonfiabili luminosi, con l’ausilio di un grande schermo, puntatori laser e telescopi professionali, sarà possibile osservare il cielo stellato guidati dagli esperti di Umbria Skywatching.

Il menu:

Aperitivo di benvenuto: Rosato Umbria IGT 2019 e sella di San Venanzo (David Salumi) con torta al testo, focaccia umbra cipolla e salvia, formaggi freschi (Fattoria Calcabrina), brutti e buoni salati.

Antipasti: Grechetto Colli Martani DOC 2019 e fagiolina del Trasimeno con composta di cipolla di Cannara in agrodolce, sfilacciata di bufala con salsa di alici di Cetara profumate al limone, crostini della nonna con patè di fegatini, panzanella ai profumi d’estate, pappa al pomodoro con burrata e salsa al pecorino.

Primo: Birbantèo IGT 2019 e perle di patate con ragù bianco di chianina;

Secondo: Montefalco Rosso DOC 2018 e bocconcini di pollo da cortile ripieni al profumo di tartufo.

Dolce e frutta

Posti limitati su prenotazione.

L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative Anti Covid.

Costo Teatro del Cosmo con cena € 40 (bambini € 25)

Costo solo Teatro del Cosmo € 20 (bambini € 15)

Info e prenotazioni: Whatsapp 347 2316190 – Email: apresciutti@agricolamevante.com

Antonelli San Marco

Loc. San Marco, 60 – Montefalco

Tel. 0742/379158

www.antonellisanmarco.it; info@antonellisanmarco.it

La cantina Antonelli San Marco festeggia San Lorenzo con la sua tradizionale serata di martedì 10 agosto, nella terrazza all’aperto. In abbinamento ai vini della cantina si potranno gustare i deliziosi sfizi preparati con alcuni dei prodotti del territorio come il caprino della fattoria Calcabrina, strangozzi di grano Nazareno e lo zafferano. Saranno presenti anche due astrofili dell’Associazione Paolo Maffei che con i loro telescopi illustreranno i corpi celesti nel cielo notturno.

Appuntamento a partire dalle 19,30 (Solo su prenotazione – Cell. 338 7207870 E-mail wendy@antonellisanmarco.it) Costo: € 38,00

Menù: Antipasto: Trebium DOC Bio 2020 e Budino di latte di capra della fattoria Calcabrina al limone e mentuccia; Primo: Montefalco Rosso DOC Bio 2018 e Strangozzi di grano Nazareno con pesto di pistacchi, pomodorini e briciole di pane alla maggiorana; Secondo. Contrario – Umbria IGT Rosso Bio 2017 e Polletto in casseruola con mandorle e zafferano Insalata di patate e zucchine; Dolce.

Arnaldo Caprai Soc. Agr.

Loc. Torre – Montefalco

Tel. 0742/378802 – 378523

www.arnaldocaprai.it; info@arnaldocaprai.it

Il prossimo 9 agosto, in occasione di Calici di Stelle, la cantina Arnaldo Caprai attende i suoi ospiti nella nostra terrazza Monte della Torre per una serata all’insegna delle stelle, del vino e dei prodotti di qualità del territorio e, naturalmente, della buona musica. In compagnia di un esperto astrofilo sarà possibile ammirare il cielo e le costellazioni.

Info e prenotazione a tour@arnaldocaprai.it o whatsapp al 3482860775

Colle del Magghio

Via Madonna delle Grazie, 19 – Bevagna

Tel. 347/1654252

www.agricolacolledelmagghio.it; info@agricolacolledelmagghio.it

Il 7 agosto “sbraciolata in cantina” Con un cielo pieno di stelle, un leggero vento caldo immersi nella collina dei nostri olivi gli ospiti della cantina Colle del maggio potranno assaporare una grigliata “cotta e magnata” accompagnata dai vini della cantina. Il menù prevede: Tagliere con salumi e bruschette miste, grigliata mista e panzanella

L’8 agosto degustazione in cantina, per trascorrere un’intera giornata immersi nelle campagne del Bevanate, scoprendo i vigneti, l’avvio della maturazione delle uve coltivate con amore, e i piantoni secolari su cui si intravedono gli acini d’oliva da cui proviene il nostro olio extra vergine d’oliva. Possibilità di degustare i prodotti a km0: Tagliere di salumi, bruschette con legumi, lenticchie e ceci, porchetta, panzanella con prodotti dell’orto Il tutto accompagnato dai calici di vino scelti per l’occasione. La giornata sarà allietata dal dj Mario Manero. Per ragioni di sicurezza e rispetto la partecipazione è possibile solo su prenotazione.

Sabato 14 agosto, inoltre, Grigliata di Ferragosto con un ricco menù a base di tagliere di salumi e bruschette tipiche umbre, carne alla brace accompagnata da focaccia e panzanella dell’orto. Naturalmente, ogni pietanza è accompagnata dai vii della cantina, a scelta. La serata sarà allietata dalla musica di dj Mario Manero. Per ragioni di sicurezza e rispetto la partecipazione è possibile solo su prenotazione, nel rispetto dei decreti governativi.

Di Filippo

Voc. Conversino, 153 – Cannara

Tel. 0742/731242 – 389/8728282 (anche Whatsapp)

www.vinidifilippo.com; info@vinidifilippo.com

La cantina proporrà una serata, il 10 agosto tra le stelle ed il gusto, sotto il nome “Calici di Blues”, proponendo una dalle h 20.30 momenti di degustazioni e musica.

Prenotazione obbligatoria ai numeri sopra indicati.

Fattoria Colleallodole – Antano Milziade Eredi

Via Colle Allodole, 3 – Bevagna

Tel. 0742 361897/335 8342207

www.fattoriacolleallodole.it – info@fattoriacolleallodole.it

La cantina realizzerà una serata speciale tra i vigneti il 10 agosto.

La Fonte di Bevagna

Via le case, 11 – Bevagna

Tel. 393/0222229 – 340/2560402

www.lafontedibevagna.it – info@lafontedibevagna.it

“Aperitivo tra i filari della vigna: aspettando le stelle cadenti.”

L’evento sarà organizzato tra i filari della vigna dalle ore 19:00 in poi, con degustazione di tagliere tipico umbro e due calici di vino a scelta dalla cantina.

La Veneranda

Loc. Montepennino – Montefalco

Tel. 0742/951630 – 349/2777960

www.laveneranda.com – info@laveneranda.com

Visite guidate in cantina e degustazione di vini in abbinamento a prodotti tipici è quanto propone per sabato 7 agosto la cantina La Veneranda, in occasione di Calici di Stelle, per una serata di totale relax con musica dal vivo, barbecue e possibilità di Skywatching con telescopio professionale. Pre-notazione obbligatoria per permettere una ottimale organizzazione a prenotazioni@laveneranda.com. Orario: dalle ore 18:00 alle ore 24:00

Le Cimate

Via Cecapecore, 41 – Montefalco

Tel. 0742/261771 – 349/5883588

www.leciomate.it; info@lecimate.it

La cantina Le Cimate propone, per domenica 8 agosto dalle 19,30, una insolita Cena di Gala con Astrotour notturno, durante il quale sarà possibile, guidati da un esperto in astronomia, osservare le stelle, orientarsi con le costellazioni e scattare foto dei pianeti visibili. Su prenotazione.

Perticaia

Loc. Casale – Montefalco

Tel. 0742/379014

www.perticaia.it – info@perticaia.it

Il 9 agosto Calici di Stelle alla cantina Perticaia propone una Notte di dolcezza, a partire dalle 21, con visita alla cantina e Spritz con Montefalco Rosso Doc 2015. Alle 21,30 degustazione in terrazza del Montefalco Sagrantino Passito Docg 2014, in abbinamento ai dolci della tradizione. Durante la serata un astrofisico guiderà gli ospiti nell’osservazione del fenomeno delle stelle cadenti con il telescopio. Prenotazione obbligatoria. Costo 20,00 euro adulti/ 5 euro bambini.

Scacciadiavoli

Loc. Cantinone, 31 – Montefalco

Tel. 0742/371210

www.scacciadiavoli.it; info@scacciadiavoli.it; visits@scacciadiavoli.it

Calici di Stelle alla cantina Scacciadiavoli si terrà sabato 7 agosto a partire dalle 10 fino alle 19,00 con degustazione delle bollicine e dei vini firmati Scacciadiavoli e visita alla storica cantina. All’interno della cantina i visitatori potranno ammirare la proiezione della nostra galassia.

Solo su prenotazioni.

Valdangius

Loc. San Marco, 84 – Montefalco

Tel. 333/4953595

www.cantinavaldangius.it; valdangius@gmail.com

La cantina sarà aperta per Calici di Stelle nelle giornate di venerdì 6 e sabato 7 agosto su prenotazione. Durante le serate il menù proposto dalla cantina prevede: tagliere di formaggi del territorio e salumi di nostra produzione, mix di bruschette con olio di nostra produzione, primo piatto, biscotti al Sagrantino e degustazione di 4 calici di vino doc e DOCG.

Durante la serata, si potranno osservare le stelle e i pianeti grazie alla presenza di un astronomo professionista dell’associazione Umbria SkyWatching.

Il costo dell’intera serata è di €25 a persona.

Todi

Fattoria di Monticello

Voc. Ponetro, 66 – Fraz. Ripalvella (San Venanzo)

Tel. 075/8749606 – 345/2550509 (anche Whatsapp)

www.fattoriadimonticello.it – cantina@fattoriadimonticello.it

In occasione di Calici di Stelle, venerdì 6 agosto, la Fattoria di Monticello propone una cena degustazione con osservazione delle stelle in compagnia di un esperto astrofilo.

Cantina Todini

Loc. Rosceto, Voc. Collina 29/ – Todi.

Tel. 075/887122 – 347/0381757

www.cantinatodini.com – cantina@wearetodini.com

In occasione di Calici di Stelle la Cantina Todini organizzerà un barbecue con dj set all’aperto per domenica 8 agosto a partire dalle 20:00.

L’evento si svolgerà nel piazzale panoramico dell’azienda, dove si potranno degustare antipasti di salumi e formaggi prodotti da aziende locali, torte al testo farcite e grigliate di carne a km0 cotta alla brace in abbinamento ai vini dell’azienda. Disponibili anche piatti vegetariani, vegani e gluten free. Con l’occasione saranno presentate tutte le nuove etichette dei vini Todini.

Per informazioni è possibile chiamare il 347.0381757

Colli perugini

Cantina Goretti

Via del Pino, 4 – Pila (Perugia)

Tel. 075/607313

www.vinigoretti.com; goretti@vinigoretti.com

Attendendo la notte delle stelle in cantina, martedì 10 agosto, appuntamento alla cantina Goretti dalle 19:00 alle 23:00 per trascorrere una serata suggestiva sotto le stelle con degustazione dei vini Goretti, accompagnati da un tagliere di prodotti tipici umbri e allietati dalla musica dal vivo di Fabrizio Fanini (chitarra e voce), Cesare Berellini (fisarmonica, piano e voce) e Ausilia (voce). La serata si svolgerà nel parco della Torre Goretti, dove i più romantici potranno venire muniti anche di una coperta per accomodarsi al meglio e ammirare il cielo. Vere e proprie postazioni di osservazione astronomica saranno allestite per un’osservazione più attenta del cielo e degli astri, guidati da personale esperto.

Su prenotazione (costo tagliere + calice di vino 15,00 €) allo 075.607316. E’ possibile riservare i tavoli.

Chiorri

Via Todi, 98 – Perugia

Tel. 075/607141 – 339/1885087

www.chiorri.it; info@chiorri.it

La cantina propone, nelle giornate di lunedì 9 Agosto e martedì 10 agosto, un aperitivo con il nuovo nato, lo Spumante Ancestrale Brut Nature, nella fascia oraria pomeridiana dalle 16,00 alle 19,30.

Sasso dei Lupi

Via C. Faina, 18 – Marsciano

Tel. 320/6651752

www.sassodeilupi.it – info@sassodeilupi.it

La cantina resterà aperta, dal 6 al 10 agosto (esclusa la domenica) per degustazione di tre vini al colore delle stelle (Luno, Epoi,Laltro) più tagliere.

Orario per la degustazione h. 16. 00 19.30 al punto vendita della cantina in Via C. Faina,18 Marsciano (PG) Prenotazione obbligatoria al numero 320 6651752

Il costo della degustazione sarà di € 10.00 oltre, se richiesto, € 5.00 per il calice Airc

Torgiano

Lungarotti (Torgiano)

Viale Giorgio Lungarotti – Torgiano

Tel. 075/9886649 – 0742/378868

www.lungarotti.it – enoteca@lungarotti.it

“Vino, miti e stelle” al MUVIT Museo del Vino di Torgiano. Il 10 agosto alle ore 18.00 visita alle collezioni del MUVIT Museo del Vino incentrata sui miti e le costellazioni. I partecipanti scopriranno antichi legami e segreti sul vino e le stelle, sulla scia di Arianna e Dioniso tra coppe greche, corredi etruschi, ceramiche medioevali e rinascimentali, incisioni e antichi volumi. Al termine della visita aperitivo presso l’Osteria del Museo con calice di Brut Millesimato e stuzzichini gourmet.

Partecipazione su prenotazione entro il 9 agosto. Costo: € 8,00/persona

Info: prenotazionimusei@lungarotti.it – osteriadelmuseo@lungarotti.it – 075 9880200 – 0759880510.

E in cantina a Torgiano, dalle 18,30 l’ospitale brindisi di benvenuto con un calice di Umbria Bianco IGT L’U accompagnato da pane umbro ed olio extra vergine Lungarotti. A seguire, visita guidata in cantina.

Partecipazione su prenotazione. Costo: € 3,00 pax. Info: enoteca@lungarotti.it – 075 9886649

Terre Margaritelli

Loc.Miralduolo – Torgiano

Tel. 075/7824668

www.terremargaritelli.it – info@terremargaritelli.it

La cantina Terre Margaritelli partecipa a Calici di Stelle con due iniziative, il 6 e il 10 agosto.

Il 6 agosto, in collaborazione con Umbria Wine Club propone Astrovino, percorso tra vigne, vino e stelle. Alle 19 prevista la visita guidata all’azienda, quindi a seguire la cena degustazione. Dalle 21,30 via all’osservazione guidata del cielo comodamente sdraiati su originali pouf che si illuminano al buio e con il telescopio, per finire con le Dolci Stelle, la degustazione di dolce in abbinamento al vino Simon de Brion di Terre Margaritelli. Costo della serata: 45 euro (comprensivo di tessera annuale di Umbria Wine Club, osservatorio guidato delle stelle, cena e degustazione).

Code di Gallo sotto le stelle è invece la proposta per la serata del 10 agosto, a partire dalle 19, con una selezione di Cocktail caratterizzata da variazioni enologiche delle formule tradizionali. A seguire cena degustazione, seguita dalle Dolci Stelle, selezione di biscottini in abbinamento al Simon de Brion.

Per la serata del 6 agosto: https://www.umbriawineclub.it/iscrizioneEvento/

Terre de Trasimeno e Alto Tevere

Blasi Cantine

Loc. San Benedetto via Case Sparse – Umbertide

Tel. 366/1428973 – 339/8697891

www.cantineblasi.it – info@cantineblasi.it

La cantina propone sia il 6 che l’8 agosto visite sia all’area storica che a quella moderna della cantina, una passeggiata al tramonto tra i vigneti e il percorso degustazione dei vini aziendali , con la possibilità di conoscere i vini di produzione accompagnati dai prodotti tipici locali tra cui la leggendaria porchetta di Blasi. Musica live in accompagnamento.

Madrevite

Via Ciabano, 36/2 Loc.Vaiano – Castiglione del Lago

Tel. 075/9527220 – 347/0046160

www.madrevite.com; info@madrevite.com

Torna l’appuntamento con PICNICCO alla cantina Madrevite anche in occasione di Calici di Stelle, domenica 8 agosto, dalle 18.00 alle 22.00.

Calici di stelle è anche nelle seguenti Città del Vino:

Montefalco

Il 10 Agosto, nella magica notte di San Lorenzo, Montefalco, uno dei Borghi più Belli d’Italia, ospiterà all’interno del proprio centro storico uno speciale appuntamento di Calici di Stelle, con menù a tema nei ristoranti, in abbinamento ai vini DOC e DOCG di Montefalco e passeggiata con gli occhi all’insù. Si potranno osservare le stelle, simbolo della notte più poetica dell’anno, in un contesto suggestivo e di rara bellezza. In quattro punti del centro storico saranno allestite altrettante postazioni con quadri esplicativi delle costellazioni visibili. Ad arricchire la serata l’intrattenimento itinerante del gruppo musicale “Tritone” che si esibirà all’interno dei ristoranti aderenti.

L’organizzazione è a cura del Consorzio Tutela Vini Montefalco e del Comune di Montefalco.

Monteleone di Orvieto

Il prossimo 10 agosto, Monteleone di Orvieto diventa “Il Borgo dei desideri”, in occasione di Calici di Stelle. L’appuntamento è promosso da I Borghi più Belli d’Italia e si svolgerà nel centro storico. In Piazza Garibaldi, a partire dalle ore 18, “ercato Agricolo dei prodotti De.Co. e locali, agricoli e artigianali, mentre dalla stessa ora e fino alla mezzanotte, piazza Bilancini, ospiterà le cantine di “Calici di Stelle”, con il sottofondo musicale live a cura de La Cricca e i Principi di Galles. Infine, a partire dalle 23,00 Pillole di astronomia e osservazione delle Perseidi (stelle cadenti o “Lacrime di San Lorenzo”) in Piazza del Torrione con il gruppo ecologista Il riccio.

I visitatori potranno esprimere il proprio desiderio e lasciarlo nel “pozzo dei desideri” in piazza Cavour per partecipare al concorso nazionale dei Borghi più belli d’Italia e concorrere al premio in palio, una Smart Box.

La manifestazione sarà organizzata nel rispetto delle normative antiCovid.

Inoltre, a cura della Strada dei vini del Cantico, verrà organizzata la seconda edizione di “Sorsi di Stelle”, percorsi di gusto e vini itineranti nei ristoranti dei Comuni della Strada.

Non resta che augurarsi di vivere un agosto in Umbria con il naso all’insù, in nome del buongusto e della sicurezza!

