Todi pronta a svelare l’arte contemporanea di Mark di Suvero

Dal 24 agosto verrà installata in piazza la grande scultura Neruda’s Gate, che poi verrà spostata nel parco del ponte Bailey

Dal 24 agosto al 27 ottobre 2024, Todi rende omaggio a Mark di Suvero, tra i più importanti scultori viventi legati alla generazione dell’espressionismo astratto e punto di riferimento per l’arte ambientale e pubblica a livello internazionale. La rassegna, curata da Marco Tonelli, promossa dalla Fondazione Progetti Beverly Pepper, in collaborazione con il Comune di Todi, si tiene nell’ambito della quarta edizione del Festival delle Arti e propone una personale dell’artista statunitense di origini italiane, la prima in Italia dopo il 1995, diffusa nel centro della cittadina umbra.

Con questa iniziativa, Todi conferma la propria vocazione a esplorare i linguaggi più innovativi sulla scena artistica internazionale, attraverso autori che l’hanno scelta come luogo privilegiato dove lavorare o presentare le loro creazioni e che l’hanno portata a candidarsi per diventare Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026.

Il percorso espositivo si apre idealmente da piazza del Popolo che accoglie la grande scultura Neruda’s Gate (2005), dedicata al poeta cileno, deceduto pochi giorni dopo il colpo di Stato di Augusto Pinochet dell’11 settembre 1973.



Si tratta di un enorme portale, alto circa 8 metri, verniciato di rosso, colore tipico di molte delle sculture in acciaio dell’artista americano. La struttura, leggermente inclinata, è attraversata da una lunga trave di acciaio per creare un effetto dinamico che ne accentui la forza espressiva e drammatica. L’opera, al termine della mostra, grazie a un contratto di comodato d’uso sarà installata a Todi, al Parco del Ponte Bailey, ai piedi del colle, un’area industriale su cui sorgerà a breve un polo scolastico.

Il luogo è stato scelto perché sposa appieno la poetica di Mark di Suvero. Convinto sostenitore della funzione sociale dell’arte, di Suvero, lungo tutta la sua carriera, ha preferito non solo lavorare in zone industriali ma anche periferiche e possibilmente vicine a un’utenza giovane. Neruda’s Gate è uno dei vari omaggi a personaggi famosi che di Suvero ha realizzato nel corso della sua lunga carriera, come a scienziati e matematici quali Galileo, Keplero o Lobotchevsky, compositori quali Schubert, Scarlatti o Mozart o ad altri poeti come Baudelaire, Rilke, Marianna Moore, Gerard Manley Hopkins o Yeats. La scultura sottolinea inoltre l’impegno politico che di Suvero ha spesso esplicitato nei suoi lavori che, seppur astratti e geometrici, non possono dirsi estranei a un coinvolgimento emotivo ed esistenziale verso i fatti della realtà e delle vicende storiche.

La mostra, dal titolo Spacetime, per sottolineare il suo interesse verso i concetti di materia e antimateria, relatività, spazio a quattro dimensioni, gravità e fisica quantistica, prosegue all’interno della Sala delle Pietre di Palazzo del Popolo dove, fino al 6 ottobre 2024, vengono presentati dipinti di grandi dimensioni e piccole sculture, provenienti dalla sua collezione personale e dal suo studio a New York, realizzati in acrilico e pittura fosforescente, tra 2014 e 2022.

Tali dipinti esprimono il senso ludico e partecipativo – il pubblico può illuminarli con delle piccole torce facendo apparire colori inattesi – che la poetica di Mark di Suvero ha sviluppato fin dagli anni ’60, oltre che manifestare il significato di “drawing in space” che la storica dell’arte Rosalind Krauss ha dato a tanta scultura in ferro prodotta nel XX secolo. All’interno del percorso s’incontreranno tre Puzzle Pieces, le opere plastiche più recenti dell’artista americano, in titanio e alluminio, ottenute dalla composizione di diverse parti metalliche indipendenti e che offrono infinite possibilità di combinazione. Anche in questo caso, i visitatori potranno interagire direttamente, assemblando liberamente i vari pezzi per creare delle nuove sculture.

Durante il periodo di apertura dell’esposizione si terrà una serie di iniziative collaterali gratuite (solo su prenotazione, T. 339.1184278), come Spacetime tour, visite guidate ai luoghi della mostra, trekking urbani sull’arte contemporanea a Todi, Kids Art Day, attività laboratoriali per bambini dai 4 ai 10 anni e famiglie sull’arte contemporanea con un educatore d’infanzia specializzato.

Mark di Suvero è anche l’autore del manifesto che accompagnerà la 38^ edizione di Todi Festival, che spazia dal teatro alla musica, alle arti visive e che aprirà in concomitanza con il Festival delle Arti, con la direzione artistica di Eugenio Guarducci.

“Stiamo aspettando l’installazione in piazza del Popolo di Mark di Suvero – afferma Antonino Ruggiano, sindaco di Todi – con la stessa trepidazione dei bambini la notte di Natale! Dopo Beverly Pepper, Arnaldo Pomodoro, Fabrizio Plessi e Ugo La Pietra, nomi che in questi anni hanno onorato la città con la loro presenza al Festival delle Arti, presenza che è andata ad arricchire la lunga lista di artisti che da oltre mezzo secolo vivono e lavorano a Todi, facendone già una capitale del contemporaneo. Grazie all’autorità e alla fama di Suvero la città conquista nuovamente la scena internazionale, in un ambizioso percorso di accompagnamento della sua candidatura a Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026″.

“Riuscire a esporre la straordinaria opera di Mark di Suvero in un città medievale come Todi – dichiara Elisa Veschini, presidente della Fondazione Progetti Beverly Pepper – non è stata affatto un’impresa facile. Tuttavia, ciò che ci ha sempre accompagnati, anche nelle passate edizioni, è stato lo spirito “di ferro” di Beverly Pepper: una grande donna e artista che nella sua lunga carriera non si è mai scoraggiata di fronte a nessuna difficoltà. Niente poi sarebbe stato possibile – prosegue Elisa Veschini – senza l’eccezionale contributo dell’amministrazione comunale e della grande visione di un sindaco che ama fortemente la sua città e che non ha paura di investire nell’arte contemporanea. Siamo inoltre profondamente grati a tutto lo staff di Mark di Suvero a New York, con il quale abbiamo lavorato con grande sinergia. Da parte nostra, proseguiremo nel dimostrare ancora una volta la capacità di Todi di rimanere al centro del dibattito artistico globale”.