Todi e Monte Castello si preparano alla chiusura del ponte di Montemolino

Amministrazioni comunali di Todi e Monte Castello di Vibio, direzione dei lavori, polizia locale e tecnici coinvolti per le diverse competenze hanno tenuto lunedì scorso un incontro operativo presso la frazione di Cecanibbi per fare il punto sull’avvio del cantiere per il consolidamento e l’adeguamento della piattaforma del ponte sul Tevere in località Montemolino, snodo di collegamento cruciale per il territorio della media valle del Tevere e in particolare per i residenti di Fratta Todina, Monte Castello, San Venanzo, Marsciano e Todi.

L’incontro è stato innanzitutto motivo per verificare lo stato di adeguamento della strada del Furioso, un tratto di viabilità di circa quattro chilometri che collega Madonna del Piano a Cecanibbi e che costituirà il percorso alternativo nel periodo di chiusura del ponte, come già avvenuto anni fa quando l’infrastruttura sul Tevere venne chiusa per interventi urgenti che ne hanno poi restituito l’uso a senso unico alternato.

La strada del Furioso è stata oggetto nelle scorse settimane di una manutenzione straordinaria che è prossima alla sua ultimazione con la depolverizzazione e il posizionamento di ulteriore segnaletica di sicurezza: la sua percorrenza sarà vietata ai mezzi superiori ai 35 quintali, inclusi i pullman che effettuano servizio scolastico e che saranno deviati sulla Tiberina che passa per Pantalla e Collepepe per poi raggiungere Marsciano.

La chiusura del ponte al traffico è prevista per la seconda metà di febbraio, non appena lo stesso sarà liberato dal passaggio della linea del metano e dal cavidotto della banda larga per il collegamento veloce ad internet. La data di ultimazione dell’opera di consolidamento e adeguamento è prevista per i primi mesi del 2026, essendo peraltro i finanziamenti legati al PNRR e ai tempi serrati di rendicontazione.

“Con il Sindaco Agnese Cerquaglia – evidenzia Antonino Ruggiano, primo cittadino di Todi – abbiamo concordato, presente l’assessore Moreno Primieri, l’avvio di un coordinamento intercomunale per attenzionare l’utilizzo in sicurezza della strada del Furioso che collega le due municipalità e che sarà sottoposta ad un carico di traffico ben superiore all’attuale: da qui anche la presenza dei rispettivi corpi di polizia municipale per attivare controlli preventivi puntuali”.

