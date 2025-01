NaturalMente Umbria, grande successo per il primo convegno a Bettona

Prossima tappa, Santa Maria degli Angeli

Sabato 18 gennaio si è tenuto a Bettona NaturalMente in Armonia, il primo dei quattro eventi del ciclo NaturalMente Umbria, progetto nato per favorire un dialogo armonioso tra individuo, collettività e ambiente, ispirandosi alla bellezza e all’unicità dell’Umbria come cornice ideale. Al centro di questa iniziativa viene posto il concetto di connessione: un valore da riscoprire e vivere, che unisce l’equilibrio intrinseco della natura con il potenziale umano di creare relazioni significative e sostenibili.

E proprio questo concetto di connessione, intesa come profonda congiunzione della persona con sé stessa, è il tema che ha animato la giornata di sabato che ha visto la viva partecipazione di una platea nutrita e interessata.

Dopo l’introduzione a cura di Michelangelo Ceccarelli, CEO di TTreePhi, azienda che si occupa di formazione e consulenza per le imprese, che ha spiegato le finalità del progetto e il programma della giornata, ad aprire i lavori c’è stato l’intervento di Giada Pantini, nutrizionista e insegnante di yoga. Pantini ha introdotto il pubblico nel mondo della medicina ayurvedica, il cui obiettivo è il raggiungimento dell’equilibrio di un corpo sano e forte, promuovendo un corretto stile di vita e un’alimentazione consapevole basata sulla propria tipologia di costituzione (Dosha).

A seguire Michele Margheriti, neuropsicologo e psicoterapeuta, ha affrontato il tema della neurodiversità, sollecitando i presenti a pensare ad alcuni disturbi dello sviluppo come a naturali differenze da accogliere e valorizzare lavorando perché non rappresentino invece un ostacolo insormontabile per chi si trova a viverli.

Prima della pausa pranzo Michelangelo Ceccarelli ha sperimentato con i presenti alcuni esercizi di mindfullness sottolineando l’importanza di queste pratiche per ritrovare il proprio centro e affrontare con calma ed equilibrio gli impegni quotidiani anche in ambito lavorativo.

Dopo la pausa pranzo, il convegno si è riaperto con l’intervento della naturopata Valentina Ganz, che ha offerto un excursus sulla naturopatia e sul principio su cui si basa che vede il corpo come un sistema che si autoregola e in grado di mantenersi in uno stato di salute secondo il principio vis medicatrix naturae (il potere curativo della natura).

A seguire i professionisti presenti hanno coinvolto il pubblico in una tavola rotonda “aperta”, come è stata definita da Ceccarelli, in cui si è dibattuto sui temi trattati e su come possano influire sullo sviluppo della salute e della sostenibilità sociale e aziendale.

L’ultimo intervento del convegno è stato a cura di Lucio Gallo, musicoterapista che ha parlato dell’importanza del suono (compreso il suono della voce) e, soprattutto, del come si suona, che deve basarsi prima di tutto sull’ascolto e che è fondamentale quando ci si avvicina a una persona in tutte le fasi della sua vita: nascita, malattia (o disagio dovuto a dipendenze o disturbi mentali), morte.

Al termine della giornata, Ugo Mancusi ha fatto un consuntivo dei sette anni di AboutUmbria, partner di Naturalmente Umbria, e di quelle che sono le motivazioni che hanno coinvolto l’azienda a collaborare nel progetto. In particolare c’è la volontà da parte di Aboutumbria di realizzare un network delle eccellenze umbre per creare un tavolo di collaborazione tra aziende e professionisti.

Dopo l’intervento finale del sindaco Valerio Bazzoffia che si è detto onorato di ospitare l’evento e che, a proposito di eccellenze, ha parlato del marchio Bettona produce eccellenza, progetto che mira a promuovere l’immagine di Bettona attraverso le proprie eccellenze agroalimentari, i presenti hanno avuto modo di gustare questi prodotti in un ricco buffet offerto dalla Pro Loco di Bettona.

La tappa successiva è prevista a Santa Maria degli Angeli (Assisi) il 15 febbraio prossimo con Lavoro NaturalMente dignitoso, per approfondire la filosofia francescana e il suo rapporto con l’ambiente, ponendo domande cruciali su benessere lavorativo ed eco-sostenibilità in un contesto consumistico.