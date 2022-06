Tesei: “Ci sono disagi crescenti sui quali dobbiamo intervenire”

Così la Presidente al convegno a Perugia con il ministro Speranza

Lo ha affermato la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, prima dell’inizio dei lavori della giornata di studio “Vulnerabilità psicofisica, esclusione, cronicità. Proposte per la tutela della dignità del debole: un valore che cura”.

All’incontro nell’aula Magna del dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia ha infatti partecipato anche ministro della Salute, Roberto Speranza che ha chiuso l’incontro. Per Tesei

“ci sono disagi crescenti sui quali dobbiamo essere in grado di intervenire. Un tema delicato e di grande attualità – ha sottolineato Tesei – anche alla luce di nuovi bisogni che stanno emergendo anche per il periodo che abbiamo vissuto con un momento stressante per tutti. Politiche adeguate ci sono ma in questo momento cambiano anche le esigenze”.