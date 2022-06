Il Ministro Speranza al convegno a Perugia su ‘tutela dignità del debole’

Al centro ipotesi e progetti sulla vulnerabilità psicofisica

“Questa regione e questa Università possono diventare casa di buone pratiche per il resto del Paese per contribuire ad alleviare quel senso di solitudine che molte persone oggi attraversano”.

Così il rettore Maurizio Oliviero dell’Università degli studi di Perugia ha aperto la giornata di studio dal titolo “Vulnerabilità psicofisica, esclusione, cronicità. Proposte per la tutela della dignità del debole: un valore che cura”.

A chiudere i lavori nell’aula Magna del dipartimento di Medicina e Chirurgia sarà il ministro della Salute, Roberto Speranza.

“Il senso di questa giornata è iniziativa che abbiamo voluto fortemente come Ateneo – ha commentato Oliviero – non è solo quello di porre l’accento su queste criticità ma anche quello di provare a ragionare di come si possono mettere in atto delle azioni che diano la dignità a quelle persone che oggi sono un po’ troppo invisibili”.