Terre dell’Olio e del Sagrantino: itinerari di trekking urbano e performance per famiglie

È stata una vera e propria esperienza nella bellezza il primo appuntamento dell’evento “Il Perugino. Montefalco e Trevi”, con il tour guidato alla scoperta delle eccellenze del Rinascimento a Montefalco, che ha registrato il tutto esaurito

Continuano fino al 30 settembre 2023 una serie di appuntamenti gratuiti dedicati proprio al divin pittore che si terranno nelle due città, nell’anno che celebra in Umbria i 500 anni dalla sua morte.

L’evento è organizzato dall’Unione dei Comuni Terre dell’Olio e del Sagrantino ed offre un viaggio tra colline di ulivi, vigne, borghi e opere d’arte. Il focus principale, naturalmente, è riservato ai due luoghi che conservano le opere di Perugino: il Complesso Museale San Francesco di Montefalco e la chiesa della Madonna delle Lacrime di Trevi.

I prossimi due incontri in programma sono sabato 9 e domenica 10 settembre.

Sabato 9 settembre l’appuntamento è alla Chiesa della Madonna delle Lacrime di Trevi alle ore 9.30, da dove partirà l’tinerario di trekking ad anello “Perugino e Paesaggio…cosa rimane, cosa è cambiato”. Una vera immersione nella bellezza del paesaggio olivetato di Trevi, in un continuo sali scendi tra la parte bassa del centro storico della città e la Fascia Olivata.

L’itinerario, di circa 6 km e con un dislivello di 280 metri, non presenta particolari difficoltà tecniche ed è adatto a tutti coloro abituati a cammini non eccessivamente tecnici.

Domenica 10 settembre il Complesso Museale San Francesco di Montefalco ospiterà alle ore 16.30 la performance per famiglie “ADOR-AZIONI. Una storia di sguardi e colori” con Barbara Pinchi, poesia e presenza scenica; Patrizia Pelliccia, movimento; Francesco D’Oronzo, suoni. La performance è pensata per tutti i bambini, più adatta tra i 6 e i 10 anni, luminosa anche per gli adulti.

Esperienza, interpretazione, educazione sono le tre parole chiave del progetto. Tour guidati e itinerari di trekking urbano portano dalle opere del Perugino, e dei maestri locali ispirati e formati dalla lezione del grande Maestro, alla scoperta del territorio, del paesaggio e del patrimonio artistico offerto dai due borghi. I musei, inoltre, ospitano piacevoli performance dedicate alle famiglie ed ispirate dalle opere del Maestro e dai luoghi in cui sono state realizzate. Saranno, infine, presentate le due nuove pubblicazioni turistiche su Perugino a Montefalco e Trevi, realizzate appositamente per questo progetto con i contributi di storici dell’arte, archivisti e restauratori che nel loro percorso hanno studiato ed approfondito le opere del Maestro.