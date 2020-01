Terni, un aiuto concreto per difendersi dalle insidie di internet. Arriva il progetto “e-RA DIGITALE, il consumatore incontra il web”: Federconsumatori Terni offre assistenza gratuita

Federconsumatori Terni offre assistenza e consulenza gratuita per navigare in sicurezza su internet.

“Le tecnologie digitali stanno progressivamente modificando il nostro stile di vita – spiega in una nota l’associazione dei consumatori – Non solo i consumi, ma anche la sfera professionale e privata delle persone si stanno trasformando in conseguenza della crescente pervasività di strumenti sofisticati che entrano a far parte della quotidianità”.

La rete offre un numero pressoché infinito di opportunità: ordinare la spesa on-line, attivare contratti per forniture di servizi, prenotare visite mediche e acquistare libri, prodotti elettronici o mobili sono solo alcune delle moltissime operazioni che è possibile effettuare da computer o da smartphone con pochi click.

“Questo ipermercato globale, accanto alle convenienze per l’utente, nasconde delle insidie – afferma Umberto Ricci, presidente di Federconsumatori Umbria – e qui si inserisce il progetto ‘e-RA DIGITALE, il consumatore incontra il web’, che nasce allo scopo di tutelare i consumatori dai rischi derivanti dall’utilizzo non corretto delle tecnologie digitali e nell’ambito delle transazioni economiche effettuate on-line”.

Il progetto offre un servizio di assistenza sia on-line che presso lo sportello informativo di Federconsumatori di Terni (in via San Procolo 8/12, ogni mercoledì dalle 9.30 alle 11.30) dove i cittadini possono consultare il materiale informativo e avvalersi della collaborazione degli operatori competenti per muovere i primi passi sul web.

“Si tratta di un vero affiancamento del cittadino – conclude Ricci – in cui l’operatore lo assiste in tutte le operazioni e nell’utilizzo del web per navigare in sicurezza e compiere scelte consapevoli”.

Le attività di assistenza,consulenza,formazione ed informazione promosse nell’ambito della realizzazione del progetto e-RA DIGITALE sono rese a titolo gratuito.