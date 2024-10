Ospedale Narni-Amelia: adeguamento viabilità

La Regione assegna alla Provincia di Terni la costruzione della rotatoria per l’accesso al futuro ospedale Narni-Amelia, un’opera fondamentale per garantire la sicurezza e l’efficienza della viabilità locale in vista della realizzazione e della futura entrata in funzione del nuovo presidio sanitario.

L’apertura del cantiere ad iniziativa dell’INAIL prevista per il 2025, deve essere preceduta dalla realizzazione in sicurezza della nuova viabilità, in considerazione dei mezzi di cantiere che dovranno entrare ed uscire dal sito di Cammartana. La Regione ha già stanziato 2,5 milioni di euro del FSC, Fondo Sviluppo e Coesione, per finanziare l’intervento stradale, la cui competenza è affidata alla Provincia di Terni, in quanto ente responsabile della materiale gestione delle strade regionali. È stato formalizzato quindi l’incarico ed il finanziamento alla Provincia, informando al contempo i due comuni di Narni e Amelia, l’ASL Umbria 2 e la direzione regionale Sanità con i quali si sta procedendo di pari passo.

L’ intervento si inserisce nel quadro degli investimenti regionali per migliorare la rete sanitaria e viaria, per garantire opere pubbliche strategiche per la sicurezza e il benessere dei cittadini.