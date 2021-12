Provincia di Terni, elezioni, percentuale e numero votanti

Sono in svolgimento le elezioni amministrative alla Provincia di Terni per il rinnovo del presidente e del Consiglio provinciale

Il seggio unico allestito in sala Secci del Consiglio è stato aperto alle 8 del mattino e verrà chiuso alle 20. Alle ore 13 la percentuale di votanti è stata del 45,23 per cento, a fronte di 185 votanti su 409 aventi diritto (si è aggiunto ai 408 ufficiali un ultimo consigliere in mattinata, escluso per errore di un Comune). Lo scrutinio delle schede per il presidente e per il Consiglio inizierà stasera dopo la chiusura delle urne.

L’affluenza al seggio alle ore 17 per le elezioni amministrative in Provincia si attesta sul 72,86 per cento, a fronte di 298 votanti su 409 aventi diritto. Fra i votanti stessi si registrano anche quattro consiglieri che hanno espresso il proprio voto da casa attraverso il seggio speciale covid, allestito dalla Provincia di Terni in collaborazione con la Croce Rossa Italiana di Avigliano Umbro. Le operazioni di voto si concluderanno alle 20. Successivamente inizierà lo spoglio per il presidente della Provincia e quindi per il Consiglio provinciale.