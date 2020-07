Terni: festini a base di stupefacenti anche durante il Lockdown, 4 arresti. Indagine condotta all’interno dell’operazione Picasso

L’operazione Picasso condotta dai Carabinieri di Terni ha portato all’arresto di quattro persone (due ternani di 47 e 61 anni e un marocchino di 26, e una donna, anche lei italiana e di 46 anni), con l’accusa di aver organizzato, anche in periodo di lockdown, a ‘festini’ a base di stupefacenti, tra cui Ghb (conosciuta anche come ‘droga dello stupro’).

Cessione di sostanze stupefacenti, abbandono di persona incapace e riciclaggio di denaro i reati contestati a vario titolo.

Altri due arresti sono stati eseguiti nelle scorse settimane in flagranza nell’ambito della stessa inchiesta, durante la quale sono stati sequestrati complessivamente 130 millilitri di Ghb e riscontrate numerose cessioni della stessa sostanza per 500 millilitri e di cocaina per 365 grammi. I proventi dell’attività sono stati invece stimati in circa 40 mila euro.