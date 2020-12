Terni: due bandi per sostenere le famiglie in difficoltà. Nuovi Orizzonti aiuta gli stranieri a compilare le domande

Un supporto gratuito agli stranieri residenti nei Comuni della zona sociale 10 per compilare la documentazione da presentare per gli interventi “NoInsieme” e” Family tech”, che consentiranno ai cittadini e alle famiglie in difficoltà di avere buoni spesa e altre forme di sostegno.

A mettersi a disposizione dei cittadini stranieri è l’associazione Nuovi Orizzonti di Terni, da anni in campo per favorire l’integrazione.

I destinatari dei bandi sono i residenti nei Comuni di Acquasparta, Arrone, Ferentillo, Montefranco, Polino, Sangemini, Stroncone e Terni.

Per informazioni sul supporto fornito gratuitamente da Nuovi Orizzonti è possibile chiamare il presidente, Manuel Cocalon 340 0555821.

“NoInsieme” è un intervento di sostegno al reddito destinato a persone in difficoltà socioeconomiche che prevede l’erogazione di buoni spesa destinati all’acquisito di beni di prima necessità, contributi economici per medicinali e utenze domestiche. I cittadini destinatari dell’intervento possono beneficiare, presso il servizio sociale territoriale, di un servizio di informazione, ascolto attivo, sostegno sociale e orientamento seguito da professionisti qualificati alla gestione delle situazioni di emergenza e post emergenza.

L’intervento “Family teach” ha l’obiettivo di ridurre le disuguaglianze tra le famiglie nell’accesso a servizi socio-educativi, ludico-creativi e socio-assistenziali erogati in modalità a distanza, attraverso un sostegno economico per l’acquisto o il noleggio di strumenti tecnologici come pc, software, dispositivi mobili con connessione ad internet.

I dettagli sul sito www.comune.terni.it