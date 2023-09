Terni, domani e sabato la Presidente Pernazza all’Expo Aid di Rimini

La Presidente della Provincia di Terni Laura Pernazza parteciperà domani e sabato ad Expo Aid al Palacongressi di Rimini come rappresentante Upi in seno all’”Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità” presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

“Quella di Rimini è un’importante iniziativa – dichiara la Presidente – che coinvolge tutto il mondo del sociale e delle disabilità e che stimola le istituzioni a riflettere e confrontarsi per attuare politiche e iniziative sempre più incisive per la completa integrazione di chi è portatore di disabilità in tutti i settori della vita sociale. In quest’ottica – sottolinea la Pernazza – parteciperò, in particolare, alla sezione “sport e disabilità”, una tematica sulla quale la Provincia di Terni si sta particolarmente impegnando. Stiamo infatti lavorando ad un progetto che porteremo nelle scuole per sviluppare iniziative e attività legate specificatamente a questo tema”.