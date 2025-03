Terni: coppia di stranieri sorpresa con coltelli ed arnesi da scasso

Denunciati ed allontanati dal comune di Terni

Nel quadro dei quotidiani servizi di contrasto al fenomeno dei reati predatori effettuati dai Carabinieri di Terni, nel pomeriggio di martedì, i militari della Sezione Radiomobile hanno deferito in s.l. per porto di armi ed oggetti atti ad offendere un uomo ed una donna, rispettivamente di 42 e 25 anni, entrambi originari della Repubblica Ceca, senza fissa dimora in Italia e gravati da precedenti. A seguito di una segnalazione giunta da un residente della zona, i due sono stati intercettati da una pattuglia mentre si aggiravano con fare sospetto, a piedi e con due vistosi zaini, tra le abitazioni di via Liutprando. Sottoposti a controllo e perquisizione i due stranieri sono stati trovati in possesso di due coltelli, di cui uno con lama estraibile, sei cacciaviti, una chiave inglese, un frullino ed altri arnesi da scasso, il tutto posto in sequestro. Per entrambi è così scattata la denuncia e sono state immediatamente attivate le procedure amministrative per il loro allontanamento dal Comune di Terni, con l’emissione da parte del Questore del f.v.o. con divieto di ritorno per due anni.