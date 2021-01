Udu: no alle università telematiche. “Il sistema pubblico si faccia carico degli studenti più fragili”

Il Comitato Regionale Universitario si è riunito in data odierna (25 gennaio) per emettere un parere sull’accreditamento di un corso di laurea dell’Università telematica Link Campus Students. Come Sinistra Universitaria – Udu Perugia, tramite il nostro rappresentante presso il CRU daremo parere sfavorevole a tale richiesta. Il prolungarsi dell’emergenza Covid-19 e delle misure restrittive in ambito universitario sta determinando, in tutte le regioni italiane, un aumento delle richieste di accreditamento delle università private telematiche che, con gli atenei pubblici costretti alla Didattica a distanza, hanno visto aumentare la propria competitività.

Angela De Nicola, coordinatrice dell’Udu Perugia e Senatrice accademica dell’UniPG ha dichiarato: