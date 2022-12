Svilluppumbria: attenzione a innovazione Internazionalizzazione e Trasferimento tecnologico

Ecco quanto prevede il piano triennale

Innovazione, Internazionalizzazione e Trasferimento tecnologico: sono questi gli ambiti principali su cui Sviluppumbria focalizzerà la propria azione futura secondo quanto previsto dal piano triennale 2023-25 presentato nel corso dell’Assemblea dei Soci della Società per lo Sviluppo Economico della Regione Umbria che si è tenuta a Perugia lunedì 19 dicembre alla presenza dell’Assessore regionale allo Sviluppo Economico Michele Fioroni.

Con l’approvazione del nuovo piano industriale Sviluppumbria vede confermato per il prossimo triennio il ruolo di soggetto di riferimento in materia di sviluppo economico locale. Per raggiungere i nuovi obiettivi prioritari e tradurre in azioni le indicazioni di politica economica della Regione, Sviluppumbria si doterà di una nuova task force dedicata alla scoperta imprenditoriale in grado di unire diverse competenze trasversali e di rafforzare e complementare ulteriormente l’operatività dell’Agenzia la cui missione include, oltre agli ambiti sopra ricordati, anche il sostegno alla promozione turistica, la gestione del patrimonio immobiliare della Regione e l’attrazione di investimenti.

L’Assessore Michele Fioroni, intervenuto all’Assemblea, ha sottolineato che

“il lavoro che stiamo portando avanti con Sviluppumbria è un lavoro quotidiano ed altamente strategico. L’amministrazione ha le idee molto chiare sulla ‘mission’ della Società: un punto di riferimento delle imprese, facilitatore di progettualità complesse ed acceleratore di progetti e realtà ad altissimo potenziale.”

L’Assessore ha inoltre aggiunto che

“in quest’ottica, insieme all’Amministratore Unico, stiamo strutturando un nuovo gruppo di specialisti che si occupi interamente di innovazione. Un progetto che nasce da quanto abbiamo costruito con Sviluppumbria sul versante dell’accelerazione dei progetti innovativi e che risponde alla volontà di far divenire l’Umbria un luogo di sperimentazione, dove le idee si trasformano in prodotti e in imprese di successo che producano un impatto concreto sullo sviluppo della regione e sulla sua competitività”.