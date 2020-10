Contributi partecipazione fiere internazionali: da oggi operativi termini presentazione domande. Sciurpa: “supportare imprese soprattutto in questa difficile fase”

È operativo da oggi l’Avviso Pubblico per la richiesta di contributi a fondo perduto per la partecipazione a Fiere Internazionali che si svolgono dal 01 ottobre 2020 fino al 31 dicembre 2021.

I contributi sono destinati a supportare la partecipazione delle aziende che devono essere operative da almeno 1 anno e in possesso di almeno 1 dipendente a tempo indeterminato, operanti nei comparti manifatturiero, delle costruzioni, del commercio all’ingrosso, e del terziario avanzato,

Si può compilare e trasmettere la domanda di agevolazione fino al 31 dicembre 2020 utilizzando esclusivamente il servizio on line https://serviziinrete.regione.umbria.it/.

Le domande di partecipazione potranno essere dirette alla partecipazione di 1 o più fiere internazionali, fino ad un massimo di 5, individuate tra quelle svolte in Italia e all’estero, a scelta dal proponente e che si svolgono tra il 01 ottobre 2020 e il 31 dicembre 2021.

I principali elementi di novità questo Avviso sono:

– è ammessa la partecipazione sia alle fiere internazionali digitali che a quelle tradizionali;

– si può scegliere l’opzione del contributo a fondo perduto a costi standard o a rendicontazione dei costi reali sostenuti;

– con un’unica domanda si possono richiedere fino a 5 Fiere;

– sono previste premialità per le aziende neo-esportatrici, start-up innovative, PMI innovative e spin-off universitari con il riconoscimento di un contributo a fondo perduto tra il 60% e il 70% a seconda che la fiera si svolga all’interno o all’esterno dell’Unione Europea;

– sono previste procedure semplificate e flessibili per la richiesta di variazioni che emergeranno successivamente alla presentazione della Domanda per cause esterne all’impresa quali lo spostamento o cancellazione della fiera per emergenza sanitaria.