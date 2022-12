Studenti del Salvatorelli Moneta vincono il premio ‘Storie di alternanza’

Gli studenti dell’Istituto professionale dell’Istituto omnicomprensivo Salvatorelli Moneta di Marsciano si sono aggiudicati il primo premio, per la categoria istituti professionali, a livello regionale, del concorso ‘Storie di alternanza’ di Unioncamere e delle Camere di Commercio italiane. A presentare il progetto ‘Digital & Eco’, risultato vincitore, sono state le classi 5DM e 3AC dell’anno scolastico 2021/22, rispettivamente degli indirizzi Servizi commerciali e Manutenzione e assistenza tecnica. Insieme a una targa, la scuola ha ricevuto così un premio in denaro di 700 euro. La motivazione che ha accompagnato il premio spiega come il progetto sia connotato dalla forte sinergia tra gli indirizzi di studio presenti all’interno dell’istituto marscianese

La cerimonia di consegna del riconoscimento si è svolta lunedì 19 dicembre nella sede della Camera di Commercio di Perugia.

Il premio Storie di alternanza’ ha lo scopo di dare visibilità ai racconti di alternanza scuola-lavoro realizzati nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (Pcto). Alla quinta edizione le due classi del Salvatorelli Moneta hanno partecipato con la realizzazione di una lampada personalizzabile con un nome, un logo o una foto, utilizzando materiale ecologico e stampa 3D.

“Questo progetto – hanno commentato dalla scuola – ha consentito di mettere in pratica competenze specifiche di ogni indirizzo di studio e molte competenze trasversali. Gli studenti hanno potuto sperimentare le diverse fasi operative tipiche della gestione d’impresa, grazie alle preziose esperienze acquisite nei percorsi di Pcto. Gli studenti del corso Manutenzione e assistenza tecnica hanno utilizzato le loro competenze per proporre un modello base del prodotto e uno evoluto azionabile con comandi vocali. In un secondo momento, gli studenti del corso Servizi commerciali, che avevano appena terminato lo stage nei punti vendita al dettaglio, si sono occupati della commercializzazione del prodotto (scelta del nome del prodotto, calcolo del costo di produzione, fissazione del prezzo di vendita, presentazione in una fiera locale, realizzazione di un modulo per l’acquisizione di ordinativi online)”.

“Ai tutor interni che hanno seguito le fasi del progetto, quindi alle professoresse Elisabetta Zoppetti e Roberta Torricelli per il corso Servizi commerciali e i professori Giuseppe Sfurio e Francesco Brini per il corso Manutenzione e assistenza tecnica – hanno concluso dal Salvatorelli Moneta –, va il nostro plauso per aver sostenuto, preparato e aiutato i ragazzi nella realizzazione dell’attività. Infine, il merito maggiore va riconosciuto agli studenti che con dedizione e abilità hanno saputo coniugare in modo eccellente le competenze acquisite durante il corso di studi, con la creatività e capacità di lavorare in team come richiesto oggi dal mondo del lavoro. Ancora una volta il ‘Salvatorelli Moneta’ di Marsciano raggiunge l’obiettivo di preparare in modo adeguato i ragazzi con uno sguardo rivolto al futuro”.