Preside scuola Norcia: “Cellulari vietati è principio sacrosanto”

“Circolare non introduce nulla di nuovo” dice Tonti

“La circolare del ministro Valditara sul divieto di utilizzare il telefono cellulare in classe, se non per motivi didattici, non introduce nulla di nuovo, ma ristabilisce un sacrosanto principio e quindi va accolta con grande favore”: così all’ANSA Rosella Tonti, la dirigente scolastica dell’istituto omnicomprensivo “De Gaspari-Battaglia” di Norcia, ha commentato la disposizione.

“I cellulare o i tablet in classe non si potevano usare nemmeno prima – ricorda la preside – e quindi questa diffusa dal ministro è più una circolare di ‘principio’ che rinnova però le regole basilari del comportamento da tenere a scuola.

È una circolare che ristabilisce la giusta misura, con l’uso dei telefoni che sarà ovviamente consentito qualora fossero necessari per affiancare e integrare la didattica”.