Spello: tra via Consolare e via Porta Chiusa sosta massima di 30 minuti

Con l’obbligo di indicare l’orario di arrivo sul disco orario

Nuova regolamentazione per la sosta nell’area compresa tra via Consolare e via Porta Chiusa I: con ordinanza del Settore Attività produttive e Polizia locale n. 6 del 12.02.2025, è stata disposta la sosta limitata ad un massimo di 30 minuti, con l’obbligo di indicare l’orario di arrivo sul disco orario, che dovrà essere esposto in modo visibile all’interno del veicolo.

La sosta sarà attiva 24 ore su 24, sia nei giorni feriali che festivi. Tale regolamentazione va nella direzione di fornire risposte puntuali alle molteplici richieste avanzate dai cittadini rispetto ad una zona del centro storico, compresa tra la Chiesa di Santa Maria Maggiore e l’ex Chiesa di San Bernardino, che presenta un tratto di percorso stretto e complesso per la percorribilità e privo di ulteriori spazi per la sosta momentanea.

Le nuove disposizioni consentiranno a residenti e altri utenti di raggiungere le aree limitrofe a quella di sosta; quest’ultima potrebbe essere importante anche nell’eventualità di un utilizzo da parte dei mezzi di soccorso.