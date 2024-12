Spello tra i primi comuni in Italia ad approvare il Bilancio di Previsione 2025-2027

L’assessora Elisa Narcisi: “Un bilancio sano e virtuoso per il miglioramento continuo della città”

Spello, 29 novembre 2024 -Spello tra i primi comuni in Umbria e in Italia ad approvare il Bilancio di Previsione 2025-2027: il Consiglio comunale nella seduta del 27 novembre ha approvato entro l’attuale termine ordinario del 31 dicembre, il Bilancio di previsione 2025-2027. Il documento, unitamente al DUP – Documento Unico di Programmazione, è il principale strumento di programmazione economico finanziaria e organizzativa dell’Ente nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite al successivo triennio. Lo schema di Bilancio di Previsione 2025-2027 ha visto prima l’approvazione della Giunta Comunale, la successiva discussione nella Commissione Consiliare e il parere favorevole del Revisore, per poi essere presentato e approvato in Consiglio Comunale. Il sindaco Moreno Landrini ha espresso grande soddisfazione per il fatto che il Comune sia tra i primi in Umbria e in Italia ad approvare il Bilancio entro la scadenza fissata per il 31 dicembre 2024.

“Grazie all’impegno e alla professionalità dei vari Settori comunali, coordinati dal Settore Economico- finanziario, è stato approvato un importante documento di programmazione– dichiara Elisa Narcisi, assessora con delega al Bilancio – che consente al Comune e, in particolar modo ai Settori, Servizi al cittadino e al sociale, Sviluppo economico, cultura e turismo, Sicurezza, Economico-finanziario, Opere pubbliche e Urbanistica, di poter applicare sin da subito le risorse stanziate così da poter favorire un’efficacie e tempestiva realizzazione dei programmi previsti nell’interesse della nostra città, in linea con le azioni contenute nel programma di mandato dell’attuale Amministrazione”.

In merito all’ambizioso Piano delle opere pubbliche, come illustrato nel corso della seduta dall’assessore con delega ai lavori pubblici Enzo Napoleoni, particolare attenzione è riservata in generale al territorio comunale, alla manutenzione straordinaria dei beni di proprietà comunale tra i quali la Residenza Protetta Villa Fantozzi, al Cimitero civico, all’impiantistica sportiva, alla valorizzazione dei beni culturali, alla messa in funzione della significativa opera del percorso di mobilità alternativa e alla viabilità della rete stradale.