Clima natalizio a Trevi con “Natale 2024”

Nuova rassegna tra spettacoli teatrali, animazioni e performance di strada che dall’8 dicembre al 6 gennaio animeranno il Teatro Clitunno fino al gran finale in piazza Mazzini

In vista delle festività natalizie è in arrivo nel cuore verde d’Italia “Natale 2024“, nuova rassegna teatrale e di animazione promossa dal Comune di Trevi e il Teatro Belli di Antonio Salines, realizzata in collaborazione con Teatro di Sacco, Magazzini Artistici e Povero Willy, che arriverà a contaminare la città di Trevi da domenica 8 dicembre a lunedì 6 gennaio.

Tre gli spettacoli in scena al Teatro Clitunno e una giornata tra animazioni e performance nella centrale piazza Mazzini che vedranno protagonisti Cinzia Forte, Marco Scolastra, Diletta Masetti, Matteo Sangalli, Gabriele Furnari Falanga ed Emanuela Aureli, senza dimenticare la “vecchietta” più amata dai bambini, immancabile il giorno dell’Epifania.

Si inizia domenica 8 dicembre alle 21 al Teatro Clitunno con “Ridonami la calma!“, recital con Cinzia Forte (soprano) e il maestro Marco Scolastra (pianoforte), musiche di Gioachino Rossini, Francesco Paolo Tosti, Giacomo Puccini e Pietro Floridia. Un recital per canto e pianoforte che come “piatto forte” vede la produzione di Giacomo Puccini, autore di cui quest’anno si celebra il centenario della morte. Alcuni brani di questo concerto sono dedicati alla festa mariana dell’Immacolata Concezione, che si celebra appunto l’8 dicembre.

Biglietto di ingresso euro 15, ridotto euro 12.

Giovedì 26 dicembre alle 18.30 al Teatro Clitunno “Frate Francesco sposa Madonna Povertà“, una storia di amore e rinuncia con Diletta Masetti, Matteo Sangalli, Gabriele Furnari Falanga, musiche dal vivo di Danilo Tamburo, voce cantata di Federica Bocchini, regia di Gabriele Furnari Falanga, direzione artistica di Davide Gasparrini, foto di scena Filippo Giacchè, produzione Agape Teatro in collaborazione con Proloco di Bevagna.

Biglietto di ingresso unico euro 10.

Domenica 5 gennaio alle 18.30 al Teatro Clitunno “Mamma ho perso… l’Aureli!” con Emanuela Aureli, musiche dal vivo di Giandomenico Anellino, scritto da Emanuela Aureli e Sergio Di Folco, prodotto da Punto Business Italia in collaborazione con GoodMood di Nicola Canonico. Un one woman show in cui la nota imitatrice si diverte a mettere in scena i suoi personaggi con i quali negli anni si è fatta conoscere al grande pubblico.

Biglietto di ingresso unico euro 18.

A chiudere la rassegna, lunedì 6 gennaio a partire dalle 16 in piazza Mazzini, sarà “Arrivano le Befane“, pomeriggio di animazione con spettacolo di fuoco e Befane dalle gambe lunghe a cura della Asd Il Paese dei Balocchi (ingresso libero).

Informazioni e prenotazioni: 375 6245808 – 0742 381768 – info@teatroclitunnotrevi.it

Prevendite su circuito VivaTicket