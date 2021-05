Spello: ai giardini Vallegloria un nuovo gioco accessibile anche a bambini con disabilità

Un nuovo gioco accessibile anche a bambini con disabilità nei giardini pubblici di Vallegloria donato dall’Associazione Amici di Spello. Sarà consegnato venerdì 28 maggio alle ore 11.30 il gioco musicale Xilofono, acquistato grazie alla raccolta fondi messa in campo durante il periodo pasquale con la realizzazione dell’iniziativa ‘Uovo d’Autore’. Saranno presenti, tra gli altri, il sindaco Moreno Landrini e il presidente dell’Associazione Gianluca Insinga.

“Un ringraziamento all’Associazione Amici di Spello – commenta il sindaco Moreno Landrini – non solo per questa, ma anche per le numerose iniziative promosse, che testimoniano la solidarietà e l’amore per il proprio territorio”.

“A distanza di circa cinque anni dalla prima installazione – afferma il presidente Insinga – ritorniamo presso i giardini di Vallegloria recentemente riqualificati dall’Amministrazione comunale donando un gioco che oltre ad essere un oggetto di svago sarà anche educativo e accessibile a ragazzi con disabilità, una caratteristica che ci rende ancora più soddisfatti. Un ringraziamento e un applauso và a tutte le persone che hanno acquistato l’Uovo d’Autore” rendendo possibile la finalizzazione di questo progetto”.