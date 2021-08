Spello :“La città in tasca”, l’ex galoppatoio di Villa fidelia diventa un villaggio giochi per bambini. Appuntamento il 27-29 agosto e 3-5 settembre

Un villaggio di giochi gratuiti per bambine e bambini di età compresa tra i 3 e gli 11 anni. Grazie alla Provincia di Perugia, la splendida cornice di Villa Fidelia, nell’area dell’ex-galoppatoio, per due fine settimana (27-28-29 agosto e 3-4-5 settembre dalle 16.30 alle 19.30) si trasformerà in una città a misura di bambine e bambini per ospitare laboratori, giochi, sport pensati per loro.

Varie sono le attività cui potranno cimentarsi i piccoli che vanno dall’approccio di sport quali pattinaggio artistico, scherma, judo, laboratori creativi con materiali di recupero, di scultura, arteterapia, letture e tanto altro ancora.

Il progetto – ideato e promosso da La Comunità La Tenda Cooperativa Sociale e da Dedi-Care, con il patrocinio della Provincia e Comune di Spello – è realizzato grazie al contributo della Fondazione Valter Baldaccini, con la collaborazione delle associazioni del territorio che a diverso titolo si occupano di infanzia.