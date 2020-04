Spello: consegnati a domicilio i buoni spesa a circa 90 beneficiari

Sono circa 90, tra nuclei familiari e singole persone, i beneficiari dei buoni spesa nel Comune di Spello. A seguito della conclusione della procedura da parte dell’Ufficio comunale Servizi Sociali, i volontari de Gruppo comunale di Protezione civile, già prima delle festività pasquali, hanno recapitato a domicilio i buoni a tutti gli aventi diritto individuati sulla base di un avviso pubblico emanato a seguito dell’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (n. 658 del 29/03/2020). I volontari della Protezione Civile e del Comitato di Spello della Croce Rossa, hanno inoltre provveduto a preparare e distribuire pacchi alimentari a persone e famiglie che, pur non rientrando nella graduatoria, si trovano in condizioni di difficoltà economica.

“Le persone che hanno visto ridurre o azzerare i propri redditi, e non possiedono adeguati risparmi, hanno avuto la possibilità di contare subito su un appoggio fondamentale per l’acquisto di generi alimentari e di beni di prima necessità – commenta l’assessore ai servizi sociali Rosanna Zaroli-; grazie alle donazioni di famiglie e imprese, stiamo continuando a sostenere persone in difficoltà che non hanno usufruito dei buoni spesa. Un ringraziamento ai volontari e a coloro che, ciascuno per le proprie possibilità, si sta impegnando per aiutare chi in questo difficile momento ha più bisogno”.