Spello: approvato bilancio di previsione 2021-2023. “Insieme per Spello”: “Risultato significativo”

Nella seduta del Consiglio Comunale dell’11 marzo è stato approvato il Bilancio di previsione 2021-2023 e la nota di aggiornamento al DUP, entro il termine di legge fissato per il 31 marzo.

Per il gruppo consiliare “INSIEME per SPELLO” rappresenta un significativo risultato visto che il bilancio per un Comune è uno degli atti più rilevanti che, oltre a garantire l’equilibrio economico, consente la piena operatività per dare seguito alle progettualità elaborate.

In base ai principali indicatori, pareggio di bilancio, accantonamenti nel rispetto dei nuovi vincoli normativi e un basso indice di indebitamento, l’Ente si conferma virtuoso continuando a garantire l’erogazione di servizi e azioni di sviluppo per i cittadini e per il territorio.

In una fase di emergenza pandemica che dura ormai da più di un anno, si ringraziano tutti i Dipendenti comunali e l’Area finanziaria che con professionalità e impegno, hanno permesso il raggiungimento di questo importante risultato.

Il gruppo “INSIEME per SPELLO” nel rispetto della libertà di espressione, si discosta da polemiche sterili che disorientano i Cittadini, bensì persegue i propri programmi in stretta vicinanza alla propria Comunità, promuovendo azioni di condivisione, ascolto e partecipazione della Cittadinanza su tematiche reali e concrete.