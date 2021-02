Soroptimist Club dell’Umbria, webinar su donne e cambiamenti climatici Perugia, Terni e Valle Umbra unite mercoledì per la partecipazione ai processi decisionali sui temi ambientali

Da una parte c’è l’ONU che di recente ha riconosciuto il cambiamento climatico come una questione di diritti umani, in considerazione dell’impatto che ha sul diritto alla vita ed alla salute, soprattutto nei confronti di individui e realtà emarginate o soggette a discriminazione come donne e comunità indigene. Dall’altra c’è la Commissione Europea che, nel ribadire come i cambiamenti climatici colpiscono maggiormente le donne inasprendo le discriminazioni già esistenti, ha anche riconosciuto il ruolo centrale delle stesse nella lotta ai cambiamenti climatici, identificandole come agenti del cambiamento in grado di guidare le strategie di adattamento all’interno delle proprie comunità. Sono questi i temi dell’incontro webinar in programma mercoledì 17 febbraio,con inizio alle ore 18, su iniziativa dei tre club umbri di Perugia, Terni e Valle Umbra del Soroptimist International, in collaborazione con il Forum permanente “Stati Generali delle Donne”.

Punto focale del webinar (per partecipare al quale sarà sufficiente iscriversi inviando un’email all’indirizzo perugia@soroptimist.it)sarà la presentazione da parte di Isa Maggi e Virna Venerucci, referenti umbre degli “Stati Generali delle Donne”, del “Patto delle donne per il clima e l’ambiente”, documento elaborato nel quadro dell’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla stessa Agenda attraverso la capacità delle donne di promuovere azioni climatiche positive nelle proprie comunità. A seguire, gli interventi di Elisabetta Tromellini, Dirigente dell’Area CSR-Sostenibilità di FNM Spa;Enzo Favoino, coordinatore scientifico “Zero Waste Europe”, che parlerà dell’Agenda Europea sull’Economia Circolare; Donatella Porzi, Consigliera della Regione Umbria. I lavori saranno invece aperti dai tre presidenti dei Soroptimist dell’Umbria che organizzano il webinar: Gabriella Agnusdei (SI Club Perugia), Alessandra Ascani (SIClub Terni) e Graziella Pascucci (SI Club Valle Umbra).

“Come Soroptimiste – spiega la presidente perugina Gabriella Agnusdei– siamo convinte che le politiche volte a finanziare misure di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici debbano includere la partecipazione delle donne ai processi decisionali e alle fasi di attuazione. Questo perché le donne con le loro esperienze e competenze sono in grado di elaborare e sviluppare forme concrete di resilienza contro i cambiamenti climatici, facendo della cura dell’ambiente la priorità in ambito politico, sociale, culturale, educativo ed economico”.