“Mi manchi come un concerto” invade l’Umbria. Da Perugia a Città di Castello il messaggio di un artista livornese

“Mi manchi come un concerto” è la scritta, ai tempi della pandemia, diventata virale nel mondo dei social network, e non solo, che ora in Umbria sembra aver trovato terreno fertile per poter veicolare al meglio il suo messaggio. In questo periodo infatti, dopo la prima comparsa a Livorno qualche settimana fa, sono stati in molti colpiti dalla scritta realizzata dall’artista Gabriele Milani come gesto di vicinanza e tributo al mondo dei lavoratori dello spettacolo, fortemente colpiti dallo stop agli eventi e dalle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria.