Intervento riuscito per liberare un cane rimasto bloccato in uno scolo di fognatura

Una squadra dei Vigili del Fuoco di Perugia è intervenuta nella zona di Corciano per una delicata operazione di soccorso animale.

L’intervento si è reso necessario per recuperare un cane che, all’interno di una proprietà privata, era accidentalmente finito in uno scolo di fognatura, rimanendo bloccato.

L’operazione si è conclusa con successo e il cane è stato recuperato in ottime condizioni.