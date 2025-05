La Campana delle Laudi suona per Papa Leone XIV

Ad Assisi grande gioia per l’elezione del nuovo Papa, invito ufficiale del Comune

La Città di Assisi accoglie con grande gioia Papa Leone XIV, eletto oggi dai cardinali riuniti in conclave quale successore di papa Francesco. L’Amministrazione comunale esprime le più calorose felicitazioni e più i sinceri auguri a Robert Francis Prevost per un proficuo pontificato e invita il nuovo pontefice a visitare quanto prima Assisi, città di San Francesco, che interpreta nel mondo i valori della pace, del dialogo e della solidarietà, di cui il nuovo Papa ha subito parlato nel suo saluto in Piazza San Pietro. La Campana delle Laudi della Torre del Popolo, in piazza del Comune, ha suonato in via eccezionale durante i giochi del Calendimaggio, festa laica della città, per omaggiare il nuovo Papa e dalla folla è partito un forte applauso.