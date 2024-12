Smantellato bivacco nei boschi di Santa Lucia vicino Narni

I Carabinieri di Narni hanno eseguito un intervento per ripulire una piazza di spaccio nei boschi di Santa Lucia

Prosegue l’attività di contrasto allo smercio di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri della Stazione di Narni che, nelle prime ore della mattinata odierna, hanno eseguito un intervento per ripulire una piazza di spaccio nei boschi di Santa Lucia. Dopo alcune segnalazioni da parte di cittadini e cacciatori ed a seguito di sopralluoghi ed appostamenti, i militari hanno individuato a Santa Lucia, a circa 150 metri dalla SP72, l’ennesima piazzola nel fitto della vegetazione utilizzata come base per i loro affari illeciti dagli spacciatori che, proprio per eludere i controlli delle FF.OO., hanno orientato i propri “clienti” lontano dalle zone urbane. Stamattina è scattato il blitz, a seguito del quale due soggetti sconosciuti, verosimilmente di origine nordafricana, si sono dati ad una precipitosa fuga, riuscendo a fare perdere le loro tracce nella fitta boscaglia. I Carabinieri hanno comunque smantellato la loro postazione, dove sono stati rinvenuti oggetti e materiali tali da far supporre che i presunti spacciatori vi si intrattenessero per un lungo periodo. La bonifica dell’area è avvenuta grazie all’ausilio dell’ASM di Terni.

Anche allo scopo di rinsaldare la percezione di sicurezza nella popolazione, queste attività saranno ripetute nelle prossime settimane nel comprensorio narnese ed in altre zone della Provincia.