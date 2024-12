Incontro pubblico sul BRT: “L’Amministrazione sceglie nuovamente la sede di un suo comitato elettorale e non una sede pubblica”

I Consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Befani, Giambartolomei, Mencaglia, Pastorelli, Scoccia e Volpi stigmatizzano le modalità scelte dall’amministrazione per interloquire con i cittadini sui progetti per la città, in particolare sul Brt-Metrobus.

“Ancora una volta” si legge in una nota “viene scelto come luogo dell’incontro non un locale o una sala comunale, bensì un circolo privato che è stato sede di un comitato elettorale di Vittoria Ferdinandi prima e di Stefania Proietti poi.

Una scelta sicuramente non casuale, dettata (forse) dell’imbarazzo in cui si trova la Giunta nel dover giustificare-nuovamente- scelte diametralmente opposte a quelle sbandierate in campagna elettorale sul Metrobus (“fare un passo indietro a costo di pagare le penali” sentenziava la Ferdinandi non più tardi di maggio) e che denotano come alle sedi istituzionali e pubbliche aperte a tutti i cittadini si preferiscano luoghi “amici” e protetti..

“D’altronde” sottolineano i Consiglieri di FDI “in campagna elettorale da più parti della sinistra si ribadiva il concetto di “riprendersi” Perugia,come se avere un pensiero politico opposto fosse un vulnus mortale nella (loro) idea di democrazia.

Ribadiamo nuovamente che se l’Amministrazione vuole organizzare incontri con i cittadini deve farlo in sedi pubbliche, si amministra in nome e per conto di tutti i cittadini, non dei propri elettori”.