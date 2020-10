Perugia: i tamponi “imprigionano” i cittadini di Via Cortonese. Dopo Piazzale Europa, disagi anche in Via Cortonese



Risolto un problema se n’è creato subito un altro. A Perugia, infatti, i tamponi drive through continuano a creare difficoltà sia a coloro che devono sottoporsi al test (con lunghe file) sia ai cittadini. Dopo avere, per giorni, congestionato il traffico di Via dei Filosofi, ora, dopo la decisione di trasferire le postazioni presso il parcheggio di Umbra Acque di Santa Lucia (ricordiamo che, in un primo momento, i tamponi venivano effettuati a Piazzale Europa), a farne le spese sono i cittadini di Via Cortonese. Con il traffico congestionato, infatti, i residenti di Via Monte Malbe, Via Antonio Pigafetta, Via Marco Polo e Via San Quirico, hanno trovato grandissime difficoltà nel fare ritorno presso le proprie abitazioni e, in alcuni casi, sembra che non sia stato proprio possibile raggiungere le case con la macchina. Un intero quartiere, quindi, “imprigionato” dai tamponi.

(Video di Lorenzo Barlozzi)