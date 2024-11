Sicurezza strada provinciale 315: Peltristo scrive a Provincia e Comune

Raccolte oltre 150 firme per richiedere interventi risolutivi di sicurezza Stradale sulla strada provinciale 315 che delimita il Paese di Mugnano

Augusto Peltristo Capogruppo di Fare Perugia FI e Portavoce del Comitato Pievaiola nei giorni scorsi ha ricevuto oltre 150 firme, promosse da una raccolta firme da parte di cittadini di Mugnano e dintorni che chiedono interventi risolutivi di sicurezza Stradale sulla strada provinciale 315 che delimita il Paese di Mugnano. Il Capogruppo si è immediatamente attivato, inviando una missiva alla Provincia e al Comune di Perugia richiedendo un sopralluogo ed un intervento di manutenzione su tale strada.

” La variante di Mugnano – esordisce Peltristo – viene spesso percorsa ad alta velocità , ma è soprattutto nel tratto in corrispondenza della Pasticceria Ventanni in direzione Montebuono che si richiede, la manutenzione del manto stradale, che risulta essere in dissesto,

-il rifacimento della segnaletica orizzontale, oramai obsoleta e l’Installazione di sistemi di limitazione della velocità”.

In tale tratto di strada – aggiunge il Capogruppo – il limite di velocità viene spesso superato, rappresentando un pericolo per la sicurezza Stradale dei residenti e degli stessi automobilisti”. I problemi sono due legati tra di loro, la velocità con cui vengono percorse, che costituisce un serio pericolo per l’incolumità delle persone a piedi o in bicicletta e lo stato di degrado del manto stradale che, a causa delle alte velocità diventa una fonte insopportabile di rumore e vibrazioni nelle abitazioni adiacenti.

“Continueremo a mettere il nostro impegno e la nostra attenzione – ha annunciato Peltristo – affinché la sicurezza stradale, insieme alla Sanità, al rischio idrogeologico, alla sicurezza di ognuno di noi siano priorità da perseguire”