Si può donare sangue domenica a Terni. Aperto servizio Immunotrasfusionale. C’è carenza del gruppo zero

Nuova apertura domenicale per il Servizio Immunotrasfusionale dell’ospedale Santa Maria di Terni, prevista per il 19 gennaio. Per questa data – riferisce una nota dell’azienda ospedaliera – sono già state superate le 50 prenotazioni e dunque chiunque decidesse di donare il sangue potrà farlo anche senza prenotazione purché in buone condizioni di salute. Il Centro raccolta sangue sarà aperto dalle 8 alle 10 per l’accettazione.

“Al momento abbiamo una carenza del gruppo sanguigno zero – segnala il direttore del Sit, Augusto Scaccetti – e in particolare dello zero negativo che è sceso sotto le scorte”.

L’azienda – in uno dei momenti più critici dell’anno per via del picco dell’epidemia influenzale, che determina una fisiologica carenza di donazioni – ringranzia gli oltre 40 volontari delle Croce Rossa che si sono mobilitati e i 15 donatori dell’Avis che al momento hanno già prenotato la loro donazione per domenica.