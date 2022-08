Si conclude “L’Umbria che Spacca” 2022

Evento conclusivo della IX edizione – Sabato 3 settembre (Terni)

Per presentare, illustrando tutti i dettagli della serata, l’arrivo a Terni, per la prima volta, del festival “L’Umbria che Spacca”, giovedì 1 settembre alle ore 11 si terrà una conferenza stampa nella sala consiliare del Comune di Terni (Palazzo Spada).

Sabato 3 settembre, infatti, si festeggerà questo “sbarco” con il già annunciato concerto gratuito dei THE ZEN CIRCUS, una delle realtà più apprezzate del panorama musicale italiano, all’interno del suggestivo anfiteatro romano. Una serata che riserverà altre sorprese che saranno illustrate nel corso della conferenza stampa.

L’evento nasce sull’asse della collaborazione tra l’associazione Roghers staff (organizzatrice del festival USC) e Baravai (rassegna di concerti, stand up comedy e spettacoli, organizzata dalla Cooperativa “Le Macchine Celibi” all’anfiteatro ternano), con il contributo di Regione Umbria e Comune di Terni, con il sostegno della Fondazione Carit Cassa di risparmio di Terni e di Narni. Sponsor: Coop Centro Italia, Mastri Birrai Umbri.

A presentare questa suggestiva coda della nona edizione del festival musicale (andato in scena a Perugia dal 30 giugno al 3 luglio scorsi) – un primo importante passo per portare la grande musica del festival in giro per tutta la regione – sarà il direttore artistico del festival e presidente dell’associazione Roghers Staff Aimone Romizi.

Interverranno inoltre: l’assessore regionale Michele Fioroni, l’assessore alla Cultura del Comune di Terni Maurizio Cecconelli e il vicepresidente della Carit Massimo Valigi.