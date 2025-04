L’Umbria che Spacca 2025: tra le cantanti anche Gaia

Sarà la voce di Gaia ad aprire il live già annunciato di Rose Villain in programma giovedì 3 luglio

Serata tutta al femminile quella di giovedì 3 luglio per L’Umbria che Spacca. A far compagnia a Rose Villain, già annunciata qualche settimana fa, ci sarà in apertura anche Gaia per un doppio concerto che si preannuncia imperdibile.

Ed è ancora una edizione, la 12/a del festival in programma a Perugia dal 2 al 6 luglio 2025, che tira fuori dal cilindro un big che ha partecipato a Sanremo. Gaia si aggiunge infatti alla stessa cantante dai capelli azzurri Villain, ma anche a Lucio Corsi e Guè. Un nuovo colpo del festival umbro che con la cantautrice italo-brasiliana, tra le più interessanti del panorama musicale attuale, completa così il programma del main stage dei Giardini del Frontone.

Versatile e poliedrica, capace di fondere italiano e portoghese dando voce alle sue forti origini brasiliane, Gaia è uscita con il nuovo disco “Rosa dei venti” lo scorso mese di marzo: 13 tracce tra cui le speciali collaborazioni con Capo Plaza, Guè, Lorenzza e Toquinho. Primo progetto interamente in italiano della cantautrice italo-brasiliana, il disco apre al suo diario personale e, tra pezzi più intimi e canzoni più energiche, traccia un percorso alla ricerca della bussola interiore.

Volata al primo posto della classifica Earone con “Chiamo io chiami tu”, presentata sul palco del 75° Festival di Sanremo, canzone più trasmessa dalle radio italiane, Gaia ha annunciato così anche le prime date del tour estivo (prodotto da Vivo Concerti e distribuito in collaborazione con Color Sound) con una delle prime tappe proprio a Perugia, occasione per presentare dal vivo i brani del nuovo album.

I biglietti sono disponibili online e sul sito del festival (www.umbriachespacca.it).

“L’Umbria che Spacca” è ideato, sviluppato e promosso dalla Roghers Staff APS, con una sempre maggiore attenzione alla multidisciplinarietà e multisettorialità per offrire al pubblico una varietà di esperienze culturali ma soprattutto grandi protagonisti della scena musicale contemporanea, senza dimenticare di dare spazio alle realtà del territorio.

L’edizione 2025, con una serie di eventi itineranti e di importanti novità che saranno annunciate prossimamente, è in programma dal 2 al 6 luglio per avvolgere di musica e non solo il centro storico del capoluogo umbro. Il festival ha già annunciato in precedenza anche le altre serate di mercoledì 2 luglio, con i Baustelle per il tour estivo dei 25 anni di carriera della storica band e il cantautore siracusano Marco Castello (due universi musicali che si incontrano combinando eleganza senza tempo e un groove che attraversa generazioni), di venerdì 4 Luglio con il duo degli Psicologi, composto da Alessio Aresu (Lil Kaneki) e Drast (Marco De Cesaris), insieme a Giuse The Lizia e Centomilacarie, per una serata dedicata ai giovanissimi, di sabato 5 luglio con la leggenda dell’hip hop italiano Guè, ed infine quella conclusiva del 6 luglio (ad ingresso gratuito) con il cantautore toscano Lucio Corsi.

