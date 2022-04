Si chiudono le “Olimpiadi Italiane di Astronomia”

La Presidente saluta gli studenti esaltando la loro capacità di guardare in alto

Si è tenuta oggi nell’aula magna di Palazzo Murena la giornata conclusiva delle “Olimpiadi Italiane di Astronomia”, competizione rivolta a studenti delle scuole medie e superiori di tutta Italia, promossa dal Ministero dell’Istruzione e organizzata a livello nazionale dalla Società astronomica italiana e dall’Istituto nazionale di Astrofisica. Il capoluogo umbro ha accolto 55 tra studenti e studentesse tra i 14 e i 16 anni, accompagnati dai loro insegnanti. A coordinare l’evento è stato istituto tecnico tecnologico statale ‘Alessandro Volta’ di Perugia guidato dalla sua dirigente scolastica Fabiana Cruciani . E’ voluta essere presente alla giornata conclusiva anche la Presidente della Provincia di Perugia che si è detta vicina a questi studenti, visti i suoi studi in ingegneria.

“La Provincia di Perugia – ha ricordato la Presidente – si occupa degli edifici scolastici superiori e ha responsabilità sulla programmazione scolastica, tocco con mano le vostre scelte di studio e vedo un particolare interesse per le materie scientifiche. Le materie legate a queste Olimpiadi sono extra curriculare, segno della vostra capacità guardando in alto, con curiosità, cosa che noi adulti perdiamo, presi nel vortice del quotidiano. Mandate in alto, e oltre ogni ostacolo, anche i vostri cuori per creare un mondo migliore. Buon cammino ragazzi”.

Il Magnifico Rettore Maurizio Oliviero nel suo discorso di saluto ai ragazzi ha ricordato come la ricerca scientifica senza i giovani non esisterebbe, sono loro ad avere energia e visioni per questo ‘ci dovete e vi dovete’ mettere in discussione in ogni singola decisione che prenderete.

“La risorsa più importante è nelle vostre teste – ha proseguito Olivieri. Il progresso della scienza va a beneficio della collettività delle persone e aiuta diminuire la disuguaglianza tra le persone”.

Daniela Ambrosi docente del Galilei ha spiegato come le olimpiadi di astronomia sono le più difficili perché serve una competenze a 360 gradi in tutte le discipline e un approccio olistico alla conoscenza.