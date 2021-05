Montefalco: inaugurata la casa per padri separati

È stata inaugurata a Montefalco, alla presenza della presidente della Regione, Donatella Tesei, la casa “Patris corde” per padri separati. “Patris corde – Con cuore di Padre”: è la Lettera apostolica di papa Francesco dell’8 dicembre 2020, nel 150/o anniversario della dichiarazione di S.Giuseppe quale patrono della Chiesa universale. Ispirandosi a questo testo, l’archidiocesi di Spoleto-Norcia ha avviato la nuova opera segno della Caritas: una casa per padri a cui è stato dato proprio il nome “Patris corde” e posta sotto la protezione di S. Giuseppe.

Al termine del momento di preghiera in chiesa, c’è stato il taglio del nastro della casa affidato alla presidente Tesei.

“Questa iniziativa è molto importante – ha detto – in quanto le difficoltà dei padri separati ci sono e spesso emergono poco. Ringrazio la Chiesa diocesana di Spoleto-Norcia e il nostro arcivescovo Renato Boccardo per aver pensato e realizzato questo progetto e per aver scelto la città di Montefalco per questa opera di carità”.