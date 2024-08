Servizi Postali Perugia. Poste risponde sull’installazione degli ATM Postamat a Mugnano e Fontignano

Peltristo:” Poste sta valutando la nostra richiesta, ma noi vogliamo il servizio”.

Augusto Peltristo, consigliere comunale di Perugia e portavoce del Comitato Pievaiola, ai primi di agosto ha inviato una lettera, tramite l’avvocato Passeri Valeria, alla Presidente di Poste Italiane, al Ministero dello Sviluppo Economico, alla Presidente della Regione Umbria, all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e alla Prefettura di Perugia. La missiva richiedeva l’installazione di nuovi ATM Postamat negli uffici postali di Fontignano e Mugnano, situati nel Comune di Perugia. La risposta di Poste Italiane non è tardata ad arrivare , a firma del Direttore Alessia Bogi in cui si riporta che l’Azienda ha preso in carico la questione e che è in corso di valutazione da parte delle strutture competenti.

“ La nostra istanza – esordisce Peltristo – evidenzia l’importanza di garantire servizi postali efficienti e accessibili a tutti i cittadini, in particolare agli anziani e ai fragili, specialmente in aree meno servite dai servizi pubblici, come Fontignano e Mugnano “ .

La mancanza di ATM Postamat in queste località – prosegue il consigliere – rappresenta un problema significativo per i residenti, che devono percorrere molti chilometri per poter accedere ai servizi postali di base, l’installazione di nuovi ATM Postamat negli uffici postali di Fontignano e Mugnano e rappresenterebbe un passo importante verso la modernizzazione e l’efficienza dei servizi postali nella regione e Poste Italiane S.p.A. assolverebbe al servizio pubblico, che gli compete, nell’ effettivo essenziale interesse della comunità”.

Si auspica – conclude Peltristo – che la nostra richiesta venga accolta positivamente dalle autorità competenti, migliorando così la qualità della vita dei residenti di Fontignano e Mugnano, riservandoci, in difetto, ogni ulteriore iniziativa a tutela dei diritti e interessi della comunità, che il sottoscritto Consigliere rappresenta”.