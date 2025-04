Castel del Piano, ok alla rotatoria proposta da Peltristo 

Perugia, 17 aprile 2025 – Oggi in III Commissione al Comune di Perugia, è stato approvato l’ODG a firma di Augusto Peltristo, capogruppo di “Fare Perugia con Romizi – Forza Italia”, per il miglioramento della sicurezza stradale lungo la Strada Regionale 220 Pievaiola, con particolare attenzione al tratto all’altezza dell’intersezione tra Via Ciro Menotti e Via dell’armonia a Castel del Piano.

L’atto, motivato dalla necessità di garantire una maggiore sicurezza per automobilisti e residenti, richiede l’installazione urgente di una rotatoria in un punto particolarmente critico e ad alta percorrenza. Tale intervento – evidenzia Peltristo – risponde ad una esigenza concreta del territorio, considerato l’elevato flusso di traffico e la pericolosità dell’incrocio in questione, già segnalata da tempo da cittadini e amministratori locali.