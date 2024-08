Omaggio a Domenico Modugno alla Rocca di Castiglione

Martedì 3 settembre “Modugno 30”: uno spettacolo organizzato da “I suoni di Sillene” con l’Orchestra di Sanremo diretta da Giancarlo De Lorenzo e la voce di Peppe Voltarelli

Il suggestivo scenario medievale del Teatro della Rocca di Castiglione del Lago martedì 3 settembre per una serata musicale dedicata al grande Domenico Modugno nel trentennale della scomparsa. La terza edizione del festival “I suoni di Sillene“, per la direzione del maestro Paolo Ponziano Ciardi si chiuderà alle ore 21 alla Rocca Medievale di Castiglione del Lago, dopo aver animato l’estate di Chianciano Terme.

In programma “Modugno 30“, serata dedicata all’indimenticabile cantautore nel trentennale della scomparsa. L’omaggio all’artista pugliese, nato nel 1928 e mancato nel 1994, è affidato all’Orchestra di Sanremo diretta dal maestro Giancarlo De Lorenzo e alla voce di Peppe Voltarelli.

La scaletta prevede l’esecuzione dei brani più celebri, canticchiati in tutto il mondo da generazioni, scritti dall’autore della canzone “Nel blu, dipinto di blu“, meglio nota come “Volare”. Oltre a “Vecchio frac“, “L’avventura“, “La donna riccia“, “Musetto“, “Dio, come ti amo“, “Meraviglioso“, Peppe Voltarelli, cantautore cosentino, ci farà ascoltare il suo brano “Cantare“, da lui dedicato all’immenso Modugno.

Il festival “I suoni di Sillene” è realizzato dall’Istituzione Sinfonica Italia Classica e si avvale del patrocinio, tra l’altro, del Mibac, del Comune e della Proloco di Chianciano Terme, nonché della Regione Toscana.

Info: www.istituzionesinfonicaitaliaclassica.com e info@castiglionedellago.eu

Biglietti in prevendita TicketOne.it e in vendita la sera degli spettacoli. Riduzioni over 65 e under 25. Informazioni: Ufficio Turistico 0578 652322, Pro Loco 327 6081376 o 3476521355. Per accrediti giornalisti ufficio stampa: Paola Stefanucci, e-mail: stefanuccipaola@gmail.com, tel. 347.6843236