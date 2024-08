A Villa Pitignano partenza con il botto per la Sagra del baccalà e il VP Dance Festival

Numerosissime le persone accorse nel primo weekend nella frazione perugina. Gli eventi proseguono fino a domenica 1 settembre con specialità culinarie, balli e musica

Dopo un avvio di festa strepitoso, con veramente tantissime persone accorse nel weekend per gustare i piatti locali, ascoltare musica, ballare, giocare e divertirsi, proseguono a Villa Pitignano di Perugia gli appuntamenti della Sagra del baccalà e del VP Dance Festival. Giunta alla sua nona edizione, la Sagra del baccalà di Villa Pitignano si sta infatti ormai affermando come uno degli appuntamenti di fine estate più partecipati del Perugino. Non solo dagli avventori, ma anche dagli stessi abitanti della frazione che a decine danno una mano volontariamente per la buona riuscita della manifestazione. Tra questi anche moltissimi giovani e giovanissimi e alcuni ragazzi immigrati ospitati in una struttura della zona e che vengono coinvolti nella festa anche per favorire la loro integrazione nella comunità. La sagra e il concomitante VP Dance Festival andranno avanti ancora fino a domenica 1 settembre.

Ancora quindi diversi giorni per poter assaggiare vari piatti a base di baccalà e non solo: dal baccalà alla perugina a quello fritto passando per la classica torta al testo (anche con impasto di baccalà) e a tante altre specialità tra cui, solo alcune sere, le trofie con baccalà, pesto di zucchine e pomodorini secchi e il baccalà in agrodolce (il 27, 29 e 31 settembre), il baccalà gratinato (il 28, 30 e 1), le lasagne con baccalà al profumo di limone e basilico (il 28 e 30) e i cannelloni ripieni di baccalà gratinati (l’1 settembre).

Spazio anche alla musica e ai balli con un ricco programma di serate danzanti con le orchestre Marco Cimarelli (27), Daniela Cavanna (28), Elena Cammarone (29), Castellina Pasi (30), Ilaria Cenciarini (31) e Samuele Loretucci (1). Non mancano poi giochi popolari e intrattenimenti vari come il gioco della ruota e della pesca.

Per i più giovani c’è poi il VP Dance Festival che si svolge ogni sera negli spazi adiacenti la sagra e che quest’anno ha introdotto alcune novità tra cui un secondo colorato bar e un nuovo palco centrale. Il festival musicale a ingresso gratuito ospiterà ancora il 27 Summer Vibes con Francesco Pilato dj e Mone; il 28 la festa Adoroh; il 29 lo show Safari; il 30 la serata Bounce con Chiskee, The Dose e Bilowi; sabato 31 l’evento Crazy Time; domenica 1 settembre il grande party di chiusura con Mr. Mara.