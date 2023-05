Il Comitato Scientifico della XXI Edizione del Premio Basile per la Formazione nella Pubblica amministrazione conferito alla Regione Umbria la Segnalazione di Merito per la Sezione “Reti e Sistemi Formativi” per il progetto relativo al Centro Unico di Formazione Regionale in Sanità (CUF)

La cerimonia di premiazione si è tenuta a Roma il 19 maggio 2023, erano presenti per la Regione Umbria, la dirigente regionale Davina Boco e la referente del progetto Mara Fabrizio.