Scuola e ricerca, Flc Cgil in piazza a Perugia per sensibilizzare cittadini e lavoratori

Il settore è interessato dalle elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie – Il sindacato denuncia “precarietà, insufficienza di risorse e attacco ai lavoratori pubblici”

In vista delle elezioni per il rinnovo delle Rsu (Rappresentanze sindacali unitarie) nella scuola, mercoledì 19 marzo l’organizzazione sindacale Flc (lavoratori della conoscenza) Cgil, insieme alle strutture federali, ha organizzato in piazza della Repubblica a Perugia un ‘gazebo della conoscenza’ volto a sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi e problemi che interessano il mondo della scuola, della formazione e della ricerca. Al contempo, è stato anche distribuito materiale informativo sui cinque Referendum 2025 su lavoro e cittadinanza, in programma l’8 e 9 giugno. I volontari al gazebo hanno incontrato cittadini e avvicinato scolaresche in gita con i loro insegnanti, affrontando con loro le questioni più spinose legate al “riconoscimento dei diritti, la giusta retribuzione, l’applicazione del contratto nazionale e la fine del precariato”. Ai cittadini avvicinati al gazebo sono state anche offerte delle mele accompagnate dallo slogan “La conoscenza non è un frutto proibito, è un diritto”.