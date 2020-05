Noi ci mettiamo il cuore… e Tu? Quasar e Croce Rossa insieme per i cittadini. Il progetto prevede un punto di ascolto fisso della Croce rossa italiana al centro commerciale

Noi ci mettiamo il cuore…e tu? Questo è il nome del progetto che la Croce Rossa Italiana – Comitato di Corciano ha intrapreso in collaborazione con il Quasar Village, per essere più vicini, anche fisicamente, alla popolazione, accogliere e ascoltare le richieste e i bisogni espressi dai cittadini, soprattutto nelle fasi di post-emergenza Coronavirus. Tante le iniziative in programma, tra campagne di sensibilizzazione, raccolte fondi e merchandising, che avranno come punto di riferimento un presidio fisso posto all’ingresso del centro commerciale di Ellera di Corciano. Il prossimo appuntamento, da venerdì 8 a domenica 10 maggio, è in occasione della Festa della mamma. Le ‘festeggiate’, ma naturalmente anche chiunque lo vorrà, potrà rivolgersi al punto di ascolto dei volontari della Cri.

“Le richieste di aiuto sono in costante aumento – hanno spiegato dalla Cri di Corciano – e noi siamo sempre pronti ad ascoltare. Vengono chiesti beni di prima necessità, ma anche sostegno psicologico e informazioni per gestire la ‘nuova’ quotidianità. In questa ottica l’allestimento di una nostra postazione all’ingresso del centro commerciale più grande del nostro territorio rappresenta una vera e propria risposta alla popolazione”.

In queste giornate ‘dedicate alla mamma’ sarà proposta una raccolta fondi tramite vendita di biscotti, piantine e candele. Inoltre, a fronte di un’offerta minima, sarà consegnato un kit per adulti e uno per bambini contenenti mascherine, guanti e gel igienizzante.